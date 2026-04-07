Convocan a vecinos para integrar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes

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La Municipalidad de 9 de Julio informó que, mediante el Decreto 376/2026, la Intendente María José Gentile convocó a los contribuyentes del partido a inscribirse para integrar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, conforme lo establecido en el Artículo 94, inciso 1, del Decreto Ley 6769/1958.

Los interesados podrán registrarse en un registro especial habilitado en la Secretaría Privada de la Municipalidad, ubicada en calle Libertad 934, desde el 1º de abril hasta el 15 de abril inclusive, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 13:00 horas. Para inscribirse, los vecinos deberán presentar copia de su DNI y acreditar el pago anual de tasas municipales.

No podrán formar parte de la asamblea quienes no tengan domicilio real y permanente en el partido de 9 de Julio, la Intendente y los Concejales, los incapaces, los quebrados y concursados civiles, quienes se encuentren comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades del Decreto Ley 6769/1958, ni las personas jurídicas.

El decreto establece que la vigencia de cada lista caduca el 30 de abril de 2027, y fue refrendado por el Secretario de Gobierno del municipio. La medida tiene como objetivo garantizar la participación de los contribuyentes en la conformación anual de este órgano consultivo y de control.