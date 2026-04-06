Turismo en semana santa 2026 más viajeros, menos gasto

La Semana Santa 2026 registró un aumento del 5,6% en la cantidad de turistas en comparación con el año anterior, con un total de 2.852.256 viajeros que generaron un impacto económico directo de $808.198 millones.. La estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025, confirmando la tendencia hacia viajes más cortos y con menor permanencia en los destinos. Los destinos más concurridos incluyeron polos turísticos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza y Mar del Plata, así como opciones emergentes como Catamarca y La Rioja.