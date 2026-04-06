Silvina Vaccarezza alertó por la paralización de la autopista en la Ruta 5

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La diputada provincial Silvina Vaccarezza manifestó su preocupación por la paralización de las obras de la autopista Mercedes–Suipacha, sobre la Ruta Nacional 5, luego del despido de gran parte de los trabajadores que se desempeñaban en ese tramo.

A través de un proyecto de declaración, la legisladora bonaerense puso de relieve la importancia estratégica de esta obra para la conectividad del interior de la provincia de Buenos Aires, así como su impacto directo en la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la región.

Según se detalla en los fundamentos de la iniciativa, la interrupción de los trabajos estaría relacionada con una deuda acumulada del Gobierno Nacional con la empresa a cargo de la ejecución, lo que habría derivado en la detención total de las tareas.

En ese contexto, Vaccarezza también reclamó precisiones sobre el destino de los fondos internacionales que estaban previstos para financiar este tipo de obras de infraestructura. En particular, mencionó aportes provenientes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial, a través del BIRF.

“La paralización de esta obra no solo implica un freno al desarrollo de infraestructura, sino que además expone a miles de usuarios a seguir transitando una ruta con altos niveles de siniestralidad”, expresó la diputada.

Finalmente, la legisladora remarcó la necesidad de que se adopten medidas urgentes para reactivar los trabajos, garantizar la continuidad laboral de los operarios afectados y mejorar las condiciones de circulación en la Ruta Nacional 5.