La ciudad se prepara para recibir con expectativa una nueva edición de “Sazón”

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La ciudad de Nueve de Julio se alista para vivir una nueva edición de “Sazón”, la feria gastronómica que reúne a emprendedores, elaboradores y diversas propuestas culinarias del distrito, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario local.

La actividad se desarrollará durante dos jornadas este fin de semana: el sábado 11 de abril, de 13 a 00 horas, y el domingo 12 de abril, de 12 a 22 horas. El evento tendrá lugar en un espacio especialmente acondicionado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una amplia variedad de platos, productos regionales y propuestas gastronómicas elaboradas por emprendedores, comercios e instituciones locales.

Con el paso de los años, “Sazón” se ha afianzado como uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la ciudad, destacándose no solo por su oferta culinaria, sino también por su carácter cultural y social. La feria propone un verdadero paseo de sabores que se complementa con actividades culturales, espectáculos en vivo y opciones recreativas pensadas para toda la familia.

El principal objetivo de la iniciativa es brindar visibilidad a los productores y emprendedores gastronómicos del distrito, generando un espacio de encuentro donde se puedan compartir experiencias, sabores y tradiciones culinarias.

Desde la organización destacaron que esta nueva edición vuelve a presentarse como una oportunidad para potenciar el desarrollo de los emprendimientos locales y fortalecer los vínculos comunitarios en torno a la cultura del buen comer.

Consultas

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse con:

Dirección de Bromatología: 610086

Oficina de Empleo: 610083 / 610084

La invitación queda abierta para toda la comunidad, en un fin de semana que promete reunir lo mejor de la gastronomía local en un ambiente festivo y familiar.