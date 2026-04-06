Hugo Enríquez: “la falta de obras viales, las lluvias recientes y el aumento de costos ponen en jaque la producción“

En una entrevista brindada a Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Hugo Enríquez, expuso un panorama crítico para el sector agropecuario local, marcado por el deterioro de los caminos rurales, el impacto climático y un complejo contexto económico.

Caminos rurales: el principal obstáculo

Enríquez recordó que ya en noviembre del año pasado se había advertido sobre la necesidad de trabajar en infraestructura vial antes del inicio de la cosecha. Sin embargo, aseguró que esos trabajos no se concretaron de manera suficiente.

“El verano seco ayudó a acomodar la situación hídrica, pero los caminos en su gran mayoría no se recuperaron. Hoy vuelven a estar cortados e intransitables”, señaló.

Las lluvias acumuladas —entre 250 y 300 mm en marzo, y más de 350 mm en algunas zonas desde julio— agravaron el escenario, reactivando el riesgo de inundaciones. A diferencia del año pasado, cuando pese a las dificultades se pudo avanzar con la cosecha, actualmente la situación es más delicada:

Solo se avanzó parcialmente con girasol y algunos lotes tempranos de maíz.

El resto de los cultivos permanece sin cosechar.

Cerca del 70% de la red vial rural presenta serios problemas de transitabilidad.

Impacto económico y productivo

El dirigente advirtió que la combinación de menor producción y dificultades logísticas generará un fuerte impacto económico en el distrito.

“La cosecha será entre un 55% y 60% de lo habitual, y encima tenemos sobrecostos por la imposibilidad de sacar la producción”, explicó.

A esto se suman:

Incrementos sostenidos en insumos y combustible.

Costos energéticos en alza.

Un contexto internacional adverso que encarece fertilizantes y transporte.

Según Enríquez, este escenario podría traducirse en una fuerte caída de ingresos para toda la economía local y comprometer incluso la próxima campaña agrícola.

Municipio con recursos limitados

Otro de los puntos críticos es la situación financiera del municipio, que dificulta encarar soluciones inmediatas.

En este contexto, se recordó la tasa vial actual no alcanza siquiera para cubrir reparaciones básicas de maquinaria, lo que limita la capacidad de respuesta ante la emergencia. “Es un cuadro muy complejo. Sin recursos y sin diagnóstico claro, es muy difícil planificar”, afirmó.

Expectativas ante cambios en Obras Públicas

Se hizo mención que este lunes pone en funciones a Cristian Poggi al frente del área de Obras y Servicios Públicos, lo que abre expectativas sobre la posibilidad de un nuevo plan de trabajo.

Además, se plantean iniciativas de diálogo político y técnico para abordar la problemática, incluso con participación provincial. Sin embargo, Enríquez fue cauto: “El tiempo dirá si se logra avanzar. Tenemos el tiempo político y el climático, y ambos juegan”.

Propuestas sin avances concretos

Desde la Sociedad Rural se impulsaron alternativas como modelos de consorcios viales —tomando como referencia experiencias en otras localidades—, pero hasta el momento no se lograron avances significativos.

“Siempre propusimos diálogo y acercamos ideas, pero los resultados no están”, lamentó.

Contexto internacional y mercado de carnes

Enríquez también se refirió al escenario global, destacando una fuerte demanda de proteínas animales y tensiones en los mercados.

En ese sentido, advirtió sobre el crecimiento de Brasil como competidor:

Mejoró la calidad de su carne.

Aumentó su presencia en mercados internacionales.

Aun así, sostuvo que la carne argentina mantiene estándares superiores, aunque enfrenta desventajas en costos.

Además, factores como el aumento del petróleo y los costos logísticos podrían impactar en los precios y en la competitividad del sector.

Perspectivas inciertas

De cara a los próximos meses, el panorama sigue siendo incierto. La continuidad de las lluvias podría agravar aún más la situación, afectando no solo la cosecha actual sino también la próxima siembra.

“Estamos entrando a una cosecha peor que la del año pasado. Si esto sigue así, la próxima campaña puede ser igual o peor”, advirtió.

No obstante, destacó que, pese a todo, los rendimientos en girasol y los primeros lotes de maíz han sido en algunos casos buenos, aunque con problemas de calidad derivados de la humedad.

La combinación de caminos rurales deteriorados, condiciones climáticas adversas y un contexto económico complejo configura un escenario crítico para Nueve de Julio. El desafío inmediato será destrabar la logística de la cosecha, mientras que a mediano plazo se vuelve imprescindible una planificación integral que permita sostener la producción y evitar un mayor deterioro económico en la región.