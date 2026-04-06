Hace 83 años nació un clásico universal, El Principito

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En una publicación que pronto se convertiría en un fenómeno literario, la editorial Reynal & Hitchcock lanzó hace 83 años un día como hoy en 1943, en Estados Unidos El Principito, la obra del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. La novela, acompañada de los delicados dibujos del propio autor, se perfiló como uno de los clásicos más memorables del siglo XX, y lo logró

La historia relata el encuentro de un aviador, varado en el desierto tras un accidente, con un niño proveniente de otro planeta. Entre conversaciones sencillas y profundas, la obra aborda temas universales como la amistad, la inocencia, la soledad y el valor de lo esencial frente a lo superficial.

Desde su publicación, El Principito ha logrado conquistar a lectores de todas las edades alrededor del mundo, traduciéndose a numerosos idiomas y alcanzando el éxito internacional. La obra también ha inspirado adaptaciones cinematográficas y teatrales, llevando las aventuras del pequeño príncipe más allá de las páginas del libro y consolidándolo como un ícono cultural global.

Con su mensaje atemporal y su estilo poético, Antoine de Saint-Exupéry logra capturar la imaginación y el corazón de generaciones enteras, asegurando que su pequeño príncipe siga viajando de planeta en planeta, siglo tras siglo.