Fuerza Patria pide que Nación transfiera al municipio los fondos que le adeuda

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El bloque Fuerza Patria, que preside Nancy Grizutti, impulsa un reclamo firme para que el Gobierno Nacional regularice las transferencias y deudas con la Provincia de Buenos Aires, una situación que impacta directamente en municipios como Nueve de Julio.

Grizutti advirtió que la falta de recursos ya genera problemas concretos para los vecinos, especialmente en el mantenimiento de los caminos rurales, esenciales para la producción, el trabajo y el desarrollo local.

En este marco, la legisladora sostuvo que el Presidente de la Nación debe actuar con responsabilidad institucional y recordó que, como presidente de todos los argentinos, no puede negarse a recibir al Gobernador de la Provincia por diferencias ideológicas o políticas. “El interior no puede quedar relegado por decisiones centralistas. Nueve de Julio necesita los recursos que le corresponden”, señalaron desde el espacio.

El reclamo cuenta con el acompañamiento de los concejales Héctor Bianchi y Esteban Naudin, quienes refuerzan la solicitud de soluciones concretas y urgentes para la región.