Fernando Vérgez visita Nueve de Julio para recordar a Pironio, el “Amigo de Dios”

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Este miércoles 8 de abril, la ciudad de Nueve de Julio se prepara para recibir una visita de especial significado: el Cardenal Fernando Vérgez, exsecretario del Beato Eduardo Pironio, llegará para compartir recuerdos, enseñanzas y la visión pastoral del cardenal que marcó a varias generaciones de argentinos.

El encuentro principal será en la casa natal del Beato en Avda Cardenal Pironio 1111 esquina Hipólito Yrigoyen, a las 17 hs., donde los vecinos y fieles podrán escuchar de primera mano cómo Pironio promovió la cercanía con los jóvenes y su compromiso con la Iglesia desde temprana edad. Vérgez recordará su labor como guía espiritual y su participación en eventos fundamentales de la Iglesia, incluyendo la gestación de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

El Cardenal también ofrecerá su perspectiva sobre cómo el Beato enfrentó momentos difíciles, guiando con esperanza y fortaleza a quienes lo rodeaban. Sus palabras buscan inspirar a la comunidad nuevejuliense a conococerlo más, mantener su fe y la solidaridad frente a los desafíos contemporáneos.

La agenda incluye, además de la charla en la casa natal: una misa solemne en la Catedral de Nueve de Julio a las 19:00 hs y, al día siguiente -jueves 9-, una celebración eucarística en el Carmelo a las 8:00 hs, en la que se pedirá especialmente por la canonización del Beato.

Monseñor Ariel Torrado Mosconi, obispo de la diócesis, destacó la importancia de la visita: “Es una oportunidad única para reencontrarnos con el mensaje de Pironio, un pastor que supo acompañar y escuchar a todos, especialmente a los jóvenes”.

El Cardenal Vérgez, quien acompañó personalmente al Beato durante más de 20 años, adelantó a Cadena Nueve que: “Regreso a Nueve de Julio con un corazón agradecido y con el deseo de transmitir la humildad, la esperanza y la dedicación de Pironio, un maestro de vida y un verdadero amigo de Dios entre los hombres”.