Crecen los Mercados Bonaerenses en medio de la caída del consumo de alimentos

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En medio de una marcada caída del consumo de alimentos en Argentina, los Mercados Bonaerenses registran un crecimiento sostenido que los posiciona como una alternativa cada vez más elegida por familias y productores. Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, quien atribuyó esta dinámica tanto a la búsqueda de precios más bajos como a la expansión del programa en el territorio.

“Mientras las políticas de Javier Milei generan una caída del consumo de alimentos en todos los canales, vemos que en los Mercados Bonaerenses hay un aumento de la actividad, en gran medida porque las familias necesitan buscar mejores precios”, afirmó el funcionario.

Datos oficiales del INDEC reflejan una tendencia general a la baja en el consumo: durante 2025, las ventas en supermercados se ubicaron un 9,9% por debajo de los niveles de 2023. En contraposición, los Mercados Bonaerenses alcanzaron niveles récord en el primer bimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 17% en términos reales y una suba superior al 60% respecto al mismo período de 2024.

El avance del programa no se explica únicamente por la demanda. Desde su puesta en marcha, se realizaron más de 43.000 ferias en 237 puntos de comercialización, con la participación de unos 2.500 productores y productoras y la adhesión de 123 municipios. Actualmente, se organizan más de 1.000 ferias mensuales y funcionan 12 mercados fijos distribuidos en distintos puntos de la provincia.

“Hay dos factores que explican este crecimiento: por un lado, una mayor demanda de las familias que buscan precios más accesibles; y por otro, una mayor participación de productores que encuentran en estos mercados una alternativa para comercializar su producción ante las dificultades en los canales habituales”, explicó Rodríguez.

En términos económicos, el consumo en estos espacios alcanzó en 2025 un volumen de 109.876 millones de pesos constantes (a febrero de 2026), un dato significativo en un contexto general de retracción.

Los Mercados Bonaerenses forman parte de una política pública que busca acortar la cadena de intermediación y facilitar el acceso a alimentos a precios más bajos. Participan pymes, cooperativas, emprendimientos de pequeña escala y productores de la agricultura familiar. En los últimos meses, incluso se sumaron cooperativas de otras provincias, como Misiones, que comercializan productos como yerba mate dentro del programa.

Según el ministro, los precios en estos mercados pueden ubicarse entre un 20% y un 25% por debajo de los canales tradicionales, lo que explica su creciente popularidad.

Un factor clave en este esquema es la articulación con Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, que ofrece descuentos del 40% en las compras realizadas en estos espacios. En el primer bimestre de 2026, el promedio mensual de usuarios que utilizaron esta herramienta en los Mercados Bonaerenses alcanzó los 128.266, con un crecimiento interanual del 8,7%.

Además, hacia fines de 2025 se registraban más de 330.000 operaciones mensuales con Cuenta DNI, mientras que las ventas a valores constantes realizadas con esta herramienta crecieron un 111% en comparación con 2023.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, destacó la importancia de estas políticas en el actual contexto económico: “El descuento del 40% en los Mercados Bonaerenses permite acercar a productores y consumidores con beneficios concretos todos los días”.

Por otra parte, el gobierno bonaerense implementó medidas específicas para acompañar a los sectores más afectados por la pérdida de poder adquisitivo, especialmente jubilados y jubiladas. Según datos oficiales, las jubilaciones se ubican un 18,8% por debajo del último tramo de 2023 en términos reales.

En este marco, las personas mayores acceden a un 10% de descuento adicional en los mercados fijos —los lunes o martes según el caso— que se suma al beneficio general de Cuenta DNI.

“Estamos frente a un deterioro muy fuerte del poder adquisitivo de los jubilados, que impacta directamente en la alimentación”, señaló Rodríguez, y concluyó: “Son medidas concretas para acompañar a quienes más lo necesitan en este contexto”.