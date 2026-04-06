Concejales de la UCR reclaman una urgente actualización del Servicio Alimentario Escolar

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El Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) de Nueve de Julio presentó un Proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante local para pedir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la actualización inmediata de los montos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE), en medio de un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

La iniciativa surge ante lo que califican como una “crítica insuficiencia” en los valores actuales del programa, que se mantienen sin modificaciones desde marzo de 2025. Según detallaron, el Estado provincial destina actualmente $478 diarios por estudiante para desayuno o merienda y $988 para comedor, cifras que consideran desfasadas frente a una inflación acumulada que supera el 30% en el último período.

Desde el bloque radical advirtieron que esta situación impacta de manera directa en las instituciones educativas del distrito. Por un lado, se registra un incremento sostenido en la demanda del servicio alimentario, debido a que muchas familias no logran cubrir las necesidades básicas de alimentación en sus hogares. En este escenario, cada vez más niños, niñas y adolescentes dependen del comedor escolar como principal fuente de nutrición diaria.

Por otro lado, señalaron que el atraso en los montos asignados genera una pérdida en la calidad y cantidad de los alimentos brindados. El desfasaje entre los costos reales y los recursos disponibles pone en riesgo no solo la adecuada alimentación de los estudiantes, sino también su desarrollo integral.

A través del proyecto presentado, los concejales solicitan formalmente una urgente adecuación de los valores del SAE, acorde a la realidad económica actual. Asimismo, adelantaron que buscarán el acompañamiento de otros concejos deliberantes de la región para reforzar el reclamo.

La propuesta también contempla el envío de copias a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia y al Consejo Escolar de Nueve de Julio, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas frente a lo que consideran una emergencia alimentaria en el ámbito educativo.