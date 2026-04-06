lunes, abril 6, 2026
12.7 C
Nueve de Julio
lunes, abril 6, 2026
12.7 C
Nueve de Julio
General

Arte para todos: la Comuna lanza talleres inclusivos

Arrancan los talleres abiertos de fotografía y artes plásticas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con el objetivo de generar espacios accesibles de formación y encuentro, comienzan a desarrollarse en Nueve de Julio nuevos talleres abiertos de fotografía y artes plásticas destinados a distintos sectores de la comunidad.

El taller de fotografía se dictará los martes a las 9 y estará a cargo de Mercedes Saavedra, mientras que el de artes plásticas tendrá lugar los jueves a las 9:30, bajo la coordinación de Agustina Acuña. Ambas propuestas apuntan a fomentar la creatividad, el aprendizaje colectivo y la expresión artística.

La iniciativa está orientada especialmente a jóvenes de entre 14 y 18 años, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y el acceso equitativo a actividades culturales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de abril y se realizan de manera presencial en Balcarce 735. Los cupos son limitados.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6183

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR