Arte para todos: la Comuna lanza talleres inclusivos

Con el objetivo de generar espacios accesibles de formación y encuentro, comienzan a desarrollarse en Nueve de Julio nuevos talleres abiertos de fotografía y artes plásticas destinados a distintos sectores de la comunidad.

El taller de fotografía se dictará los martes a las 9 y estará a cargo de Mercedes Saavedra, mientras que el de artes plásticas tendrá lugar los jueves a las 9:30, bajo la coordinación de Agustina Acuña. Ambas propuestas apuntan a fomentar la creatividad, el aprendizaje colectivo y la expresión artística.

La iniciativa está orientada especialmente a jóvenes de entre 14 y 18 años, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y el acceso equitativo a actividades culturales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de abril y se realizan de manera presencial en Balcarce 735. Los cupos son limitados.