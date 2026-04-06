ALCEC Nueve de Julio entregó los premios de su rifa solidaria

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En la tarde de este lunes, ALCEC (Liga de Lucha contra el Cáncer) de Nueve de Julio realizó la entrega de los premios correspondientes a su rifa, un mecanismo solidario mediante el cual colaboradores y asociados de la institución apoyan su labor preventiva y de tratamiento del cáncer.

La presidente de ALCEC, Camila Secreto, expresó su agradecimiento a todos los participantes: “Por un lado muchas felicitaciones por haber ganado el premio y por otro, mil gracias por colaborar con nosotros. Nos sirve para un montón de cosas, tanto edilicias como médicas. Así que un millón de gracias por haber colaborado”.

Entre los ganadores se encuentran los convecinos Amando Pérez, Silvia Clérico, María Defunchio y Claudia Tailor, quien obtuvo el primer premio. Los premios fueron entregados personalmente a los beneficiarios, algunos de los cuales optaron por conservarlos como recuerdo.

Por su parte, el doctor Alberto Minotti, explicó cómo funciona la institución: “Las consultas están disponibles de lunes a jueves, de 8 a 11, con dos médicos y una profesional para realizar PAP, fundamentales para la detección temprana del cáncer de cuello de útero. También se realizan exámenes clínicos generales y todo tipo de prevención de tumores o cánceres”.

El Dr. Minotti agregó que ante cualquier hallazgo anómalo, los pacientes son derivados a estudios y consultas adicionales según corresponda, asegurando un seguimiento integral de la salud.

La actividad refleja el compromiso de ALCEC con la comunidad, manteniendo sus puertas abiertas y fomentando la colaboración ciudadana para sostener la labor de prevención y asistencia médica.

La institución agradeció a todos los participantes de la rifa y destacó la importancia de estas iniciativas solidarias para seguir adelante con sus objetivos de salud y apoyo comunitario.