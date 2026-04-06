A 44 años de Malvinas: reclamos por memoria, orden y respeto pide un excombatiente en las Islas

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En el marco de un nuevo aniversario del conflicto del Atlántico Sur, el excombatiente de Malvinas, Guillermo Cristóbal volvió a poner en agenda una preocupación que, asegura, persiste desde hace décadas: la falta de conocimiento y organización por parte del Estado argentino en torno a la guerra.

Cristóbal, quien fue prisionero durante el conflicto después de combatir en las Islas, cuestionó con dureza el desconocimiento de sectores de la dirigencia política. Señaló que “no tienen idea” de cuántos soldados participaron realmente en la guerra ni cuántos veteranos existen en la actualidad. En ese sentido, advirtió sobre un desorden en los registros oficiales y denunció que el padrón de beneficiarios “se ha inflado”, generando una “estafa moral” hacia la sociedad y los verdaderos excombatientes.

Según explicó, mientras que alrededor de 14.200 personas participaron directamente en Malvinas, actualmente más de 24.000 cobran pensiones como veteranos. Para el excombatiente, esto responde a decisiones políticas desacertadas y a la falta de un relevamiento serio y transparente.

A su vez, insistió en la necesidad de establecer criterios claros que diferencien a quienes combatieron en las islas de quienes cumplieron funciones logísticas en el continente, sin desmerecer estos últimos, pero evitando confundir roles. “Ordenar no es excluir, es respetar la verdad”, resumió.

Más allá de las críticas, Cristóbal también puso el foco en la educación como herramienta central para sostener la memoria. Valoró el interés de los estudiantes y remarcó que las escuelas son el principal espacio donde se mantiene viva la historia de Malvinas durante todo el año, no solo cada 2 de abril.

En lo personal, reconoció que la fecha sigue siendo movilizante: “Los recuerdos están siempre, no solo ese día. Malvinas es todo el año”. También recordó a los compañeros caídos y a quienes no lograron superar las secuelas del conflicto.

La entrevista tuvo además un momento de alegría: Cristóbal celebró el logro de su pupilo, el tenista Mariano Navone, a quien formó desde los 5 años en la Escuela de Tenis del Club Atlético, quien recientemente ganó un torneo ATP en Bucarest y ya se encuentra viajando para competir en Barcelona. Destacó su perseverancia tras un año difícil y el sacrificio que implica sostener una carrera profesional en el tenis.

Así, entre el orgullo deportivo y el reclamo histórico, la voz de Cristóbal volvió a subrayar una idea central: la causa Malvinas requiere memoria activa, información precisa y un compromiso real desde todos los niveles del Estado y la sociedad.