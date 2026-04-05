Obispo de Nueve de Julio en Pascua: “Tenemos que dejar que el Señor mueva la piedra que nos mantiene encerrados en el desaliento”

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El Monasterio San José de las Hermanas Carmelitas fue escenario de la Misa de Pascua de Resurrección, presidida por el Obispo de la Diócesis de Nueve de Julio y transmitida por Cadena Nueve en el segmento “Día de Precepto”, para toda la región, especialmente a las localidades donde no hay celebrantes, población rural y centro de salud.

Durante su homilía, el Obispo destacó la importancia de la piedra removida del sepulcro de Jesús como un símbolo de transformación y esperanza. “Esa piedra que, de algún modo, era signo de la realidad de la muerte… todo aquello que pareciera que no podemos cambiar”, dijo, invitando a los fieles a reflexionar sobre los obstáculos en la vida personal, familiar y social.

El Obispo subrayó que, aunque muchas veces nos sentimos superados por situaciones dolorosas, pecados o dificultades, la Resurrección demuestra que lo imposible para el hombre es posible para Dios. “Qué hermoso es encontrarnos con la sorpresa que tuvieron estas mujeres que fueron muy de madrugada pensando que iban a embalsamar un cadáver y se encontraron con que la piedra había sido movida”, afirmó.

Asimismo, instó a la comunidad a permitir que Dios transforme sus vidas y les devuelva la esperanza, enfatizando que la celebración pascual debe trascender la experiencia exterior y convertirse en una verdadera renovación espiritual. Citando a San Pablo, animó a los fieles a “buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre”, elevando el corazón por encima de las dificultades terrenales.

La homilía concluyó con un llamado a ser testigos del Cristo resucitado, inspirándose en la fe de las mujeres y discípulos que encontraron el sepulcro vacío y compartieron la buena nueva, dejando que la Resurrección mueva las piedras que limitan la esperanza de cada persona.