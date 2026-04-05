León XIV llamó a la humanidad a elegir la paz en su mensaje de Pascua

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En un contexto internacional marcado por conflictos armados, tensiones sociales y crecientes signos de polarización, el papa León XIV pronunció este domingo su mensaje de Pascua Urbi et Orbi, con un llamado firme a la paz y a la conversión interior.

Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, ante más de 50.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice imploró a Dios que conceda su paz a un mundo “asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia”.

“Que quienes empuñan las armas las depongan. Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz. No una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo; no por el deseo de dominar, sino por el encuentro”, expresó.

El Papa advirtió sobre el riesgo de acostumbrarse a la violencia, que conduce a la indiferencia frente al sufrimiento humano. “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella. Nos volvemos indiferentes a la muerte de miles de personas, a las consecuencias del odio y a las heridas sociales y económicas que dejan los conflictos”, señaló.

En este marco, León XIV anunció la Vigilia de Oración por la Paz, que se realizará el sábado 11 de abril en la Basílica Vaticana y estará abierta a creyentes y no creyentes, buscando renovar el compromiso espiritual frente a lo que definió como una “globalización de la indiferencia”.

El pontífice enfatizó que la paz verdadera no se limita a acuerdos políticos o ausencia de conflictos, sino que requiere una transformación profunda del corazón humano: “La paz que Jesús nos da no es la que simplemente silencia las armas, sino la que toca y transforma el interior de cada persona”.

En su mensaje, León XIV vinculó la Resurrección de Cristo con la victoria del amor sobre el odio y de la vida sobre la muerte, recordando que esta victoria no se alcanza mediante la violencia, sino mediante la entrega confiada a la voluntad de Dios. Para ilustrarlo, recurrió a las imágenes del grano de trigo que muere para dar fruto y del corazón humano que, aun herido, renuncia a la venganza y elige la compasión.

El Papa concluyó su mensaje exhortando a la acción por el bien común y a no resignarse al mal, encomendando especialmente a Dios a quienes sufren y a quienes anhelan una paz auténtica. Tras impartir la bendición apostólica, pronunció el deseo de una feliz Pascua en diez idiomas: italiano, francés, inglés, alemán, portugués, polaco, árabe, chino, latín y español.

“¡Feliz fiesta de la resurrección del Señor! Jesús ha resucitado, está presente entre nosotros, compartan la alegría con todos”, afirmó.