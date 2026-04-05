La Provincia impulsa un plan integral para modernizar caminos rurales

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El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó en Chascomús los lineamientos del Plan Director de Caminos Rurales, acompañado por el intendente Javier Gastón, el presidente de la Asociación Rural local, Germán Pieroni, y productores del distrito.

El plan se financiará con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la participación de Ayelén Borda, punto focal del vínculo entre la Provincia y el organismo federal. La iniciativa forma parte de una estrategia provincial destinada a mejorar el estado y mantenimiento de los caminos rurales, una problemática histórica que afecta la conectividad y la producción en territorio bonaerense.

La red vial rural provincial supera los 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son de tierra, convirtiéndolos en un eje fundamental para la economía local y la integración territorial.

En Chascomús, distrito con más de 700 kilómetros de caminos rurales, el plan se implementará como caso piloto, dada la importancia de esta red para la actividad agropecuaria, agroalimentaria y turística.

“Chascomús va a ser un caso piloto en este proceso. Venimos trabajando esta idea desde hace tiempo y, a partir de la posibilidad de financiamiento del CFI, decidimos avanzar e invitar a otros municipios a sumarse con esquemas similares”, señaló Rodríguez.

El plan se estructura sobre varios ejes clave: la georreferenciación completa de la red vial, la definición de recomendaciones de mantenimiento y la mejora estructural de tramos críticos. Esto incluirá un análisis hidrológico para definir obras específicas, como puentes o vados de hormigón, con respaldo técnico.

Además, se priorizarán obras de manera progresiva, considerando la disponibilidad de recursos, y se asegurará la participación de productores y usuarios de los caminos en todo el proceso. “No se trata de un estudio hecho desde un escritorio, sino de un trabajo en territorio. Incorporaremos la experiencia de quienes utilizan diariamente la red vial rural”, agregó Rodríguez.

Recientemente, el ministro había presentado un esquema similar en Tapalqué, con el objetivo de extender la estrategia a distintos municipios bonaerenses, consolidando una política de planificación vial rural moderna y participativa.