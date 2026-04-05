Carlos Prono seguirá al frente del Colegio de Martilleros de Trenque Lauquen hasta 2030

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El martillero y corredor público Carlos Alberto Prono fue reelecto por unanimidad para presidir el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, extendiendo su mandato hasta 2030. La elección se realizó durante la Asamblea General Ordinaria, que contó con una destacada asistencia de matriculados y aprobó de manera unánime la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Trenque Lauquen agrupa a profesionales de los distritos de Adolfo Alsina, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Consejo Directivo

Presidente: Carlos Alberto Prono (Trenque Lauquen)

Carlos Alberto Prono (Trenque Lauquen) Vicepresidente 1º: Gerardo Alfredo Bianchi (Pehuajó)

Gerardo Alfredo Bianchi (Pehuajó) Vicepresidente 2º: Ernesto Paso (Trenque Lauquen)

Ernesto Paso (Trenque Lauquen) Secretario General: Marcelo Javier Moita (Trenque Lauquen)

Marcelo Javier Moita (Trenque Lauquen) Prosecretario: Juan José Gracia (Salliqueló)

Juan José Gracia (Salliqueló) Secretario de Actas: Verónica Anahí Elvira (Trenque Lauquen)

Verónica Anahí Elvira (Trenque Lauquen) Tesorero: Manuel Mestre (Trenque Lauquen)

Manuel Mestre (Trenque Lauquen) Protesorero: Alicia Ibáñez Robledo (Pehuajó)

Vocales Titulares:

Yolanda Noemí Bittante (América) Nelson Jorge Donari (Tres Lomas) Daniel Moralejo (Garré) Francisco Javier Sannutto (Trenque Lauquen) Eric Pedersen (General Villegas)

Vocales Suplentes:

Mariano Pereda (Trenque Lauquen) Andrés Arzú (Trenque Lauquen)

Tribunal de Disciplina

Miembros Titulares:

Norberto Marzano (Pehuajó) Ricardo Sacco (Trenque Lauquen) Elio Jaureguilorda (Pehuajó) Pablo Diego Castagno (General Villegas) Rubén Ernesto Gancedo (Trenque Lauquen)

Miembros Suplentes:

Marcelo López (Pehuajó) Federico Salomón (América) Alejandro Soler (Trenque Lauquen)

Relanzamiento del Consejo Asesor

Durante la última Sesión Ordinaria, el Consejo Directivo decidió crear el Consejo Asesor, un espacio coordinado por la martillera y corredora pública Karina Elizabet Lurbé, de Daireaux. Este consejo busca ampliar la participación de los profesionales, combinando la experiencia de veteranos y jóvenes colegiados, promoviendo un intercambio enriquecedor para toda la matrícula.

Entre sus principales objetivos destacan:

Generar sentido de pertenencia hacia la profesión, los colegas y la institución.

Crear un espacio de información, análisis, debate y propuestas para jerarquizar los servicios profesionales.

Organizar encuentros presenciales y remotos para compartir conocimientos y experiencias.

Incentivar la participación y formar futuros dirigentes.

El Consejo Asesor no tendrá límite de miembros ni fechas de incorporación, y se busca asegurar representación de todas las localidades del Departamento Judicial para conocer en profundidad la realidad profesional de cada región.