Carlos Prono seguirá al frente del Colegio de Martilleros de Trenque Lauquen hasta 2030

El martillero y corredor público Carlos Alberto Prono fue reelecto por unanimidad para presidir el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, extendiendo su mandato hasta 2030. La elección se realizó durante la Asamblea General Ordinaria, que contó con una destacada asistencia de matriculados y aprobó de manera unánime la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025.
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Trenque Lauquen agrupa a profesionales de los distritos de Adolfo Alsina, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.
Consejo Directivo
- Presidente: Carlos Alberto Prono (Trenque Lauquen)
- Vicepresidente 1º: Gerardo Alfredo Bianchi (Pehuajó)
- Vicepresidente 2º: Ernesto Paso (Trenque Lauquen)
- Secretario General: Marcelo Javier Moita (Trenque Lauquen)
- Prosecretario: Juan José Gracia (Salliqueló)
- Secretario de Actas: Verónica Anahí Elvira (Trenque Lauquen)
- Tesorero: Manuel Mestre (Trenque Lauquen)
- Protesorero: Alicia Ibáñez Robledo (Pehuajó)
Vocales Titulares:
- Yolanda Noemí Bittante (América)
- Nelson Jorge Donari (Tres Lomas)
- Daniel Moralejo (Garré)
- Francisco Javier Sannutto (Trenque Lauquen)
- Eric Pedersen (General Villegas)
Vocales Suplentes:
- Mariano Pereda (Trenque Lauquen)
- Andrés Arzú (Trenque Lauquen)
Tribunal de Disciplina
Miembros Titulares:
- Norberto Marzano (Pehuajó)
- Ricardo Sacco (Trenque Lauquen)
- Elio Jaureguilorda (Pehuajó)
- Pablo Diego Castagno (General Villegas)
- Rubén Ernesto Gancedo (Trenque Lauquen)
Miembros Suplentes:
- Marcelo López (Pehuajó)
- Federico Salomón (América)
- Alejandro Soler (Trenque Lauquen)
Relanzamiento del Consejo Asesor
Durante la última Sesión Ordinaria, el Consejo Directivo decidió crear el Consejo Asesor, un espacio coordinado por la martillera y corredora pública Karina Elizabet Lurbé, de Daireaux. Este consejo busca ampliar la participación de los profesionales, combinando la experiencia de veteranos y jóvenes colegiados, promoviendo un intercambio enriquecedor para toda la matrícula.
Entre sus principales objetivos destacan:
- Generar sentido de pertenencia hacia la profesión, los colegas y la institución.
- Crear un espacio de información, análisis, debate y propuestas para jerarquizar los servicios profesionales.
- Organizar encuentros presenciales y remotos para compartir conocimientos y experiencias.
- Incentivar la participación y formar futuros dirigentes.
El Consejo Asesor no tendrá límite de miembros ni fechas de incorporación, y se busca asegurar representación de todas las localidades del Departamento Judicial para conocer en profundidad la realidad profesional de cada región.