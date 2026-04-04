Encuentran muerto a enfermero en Palermo con fármacos peligrosos

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En un caso que ha generado preocupación por su similitud con la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, ocurrida en febrero.

La hermana de Betancourt, quien vive en Entre Ríos, alertó a la policía después de no poder contactarlo durante tres días.

Al ingresar al departamento, lo encontraron sentado en una silla, sin signos vitales, y con varios envases de fentanilo y propofol, medicamentos de uso hospitalario. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21 investiga el caso, considerando la posibilidad de que la muerte de Betancourt esté relacionada con el uso indebido de estos fármacos.

La Justicia analiza la trazabilidad de los medicamentos y busca determinar si hubo un vínculo con la red de fiestas clandestinas que utilizaban anestésicos robados, en la que están involucrados dos médicos, Hernán Boveri y Delfina Lanusse.