Tragedia en la Ruta 33: tres muertos tras un violento choque cerca de Guaminí

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Un nuevo y trágico accidente vial volvió a conmocionar a la Ruta Nacional 33. Este martes por la mañana, alrededor de las 7:30, tres personas murieron tras un violento choque frontal ocurrido a la altura del kilómetro 213, en cercanías del sector conocido como “Bajada de Álamos”, en el partido de Guaminí.

El siniestro involucró a un utilitario Renault Kangoo perteneciente a la Municipalidad de Guaminí y un camión Scania que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo de menor porte quedó prácticamente incrustado debajo del transporte de carga, provocando la muerte inmediata de sus tres ocupantes.

Con el correr de las horas, dos de las víctimas fueron identificadas como Gustavo Prienza y Lucas Bernardo, mientras que aún restaba la confirmación oficial de la tercera persona fallecida.

Según las primeras hipótesis, el utilitario habría mordido la banquina —que presenta un importante desnivel—, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control e invadiera el carril contrario. No obstante, las causas exactas del hecho serán determinadas por los peritajes correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que la caratuló como homicidio culposo.

En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la Policía Científica, personal de Vial Guaminí, Bomberos Voluntarios y la Ayudantía Fiscal, quienes llevaron adelante las tareas de rescate y recolección de pruebas para reconstruir la mecánica del accidente.

El hecho genera aún mayor preocupación debido a un antecedente reciente: a pocos metros del lugar, el viernes pasado, se produjo otro accidente de características similares que también dejó tres víctimas fatales, lo que vuelve a poner en foco el estado de la ruta y la peligrosidad de ese tramo. Y anoche en la Ruta 5, fallecieron cuatro vecinos de Carlos Casares.