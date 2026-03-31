Luminarias Led se colocarán en el alumbrado público en Dudignac y Morea

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La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, visitó en la mañana de hoy las localidades de Dudignac y Morea, donde encabezó la firma de contratos de locación de obra para la incorporación de nuevas luminarias LED, acompañada por funcionarios de su gabinete.

En Dudignac, el acuerdo se concretó con la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Otros Servicios Públicos Sociales, de Vivienda y Crédito de Dudignac Ltda., y contempla la colocación de 14 columnas con iluminación LED en distintos sectores de la localidad. En tanto, en Morea se prevé la instalación de 8 luminarias LED, avanzando así en la mejora del alumbrado público.

Los actos se desarrollaron en las respectivas delegaciones municipales, con la presencia de las delegadas Ermita Gómez (Dudignac) y Evelyn Ibáñez (Morea), junto a autoridades de la cooperativa encabezada por Nélida Fazio.

Estas intervenciones forman parte de un plan integral de modernización del sistema de iluminación en las localidades del interior del distrito, con el objetivo de optimizar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los vecinos.

En cuanto a los detalles de las obras, en Dudignac la inversión alcanza los $16.251.826 y las luminarias estarán distribuidas en distintos puntos estratégicos, abarcando calles como Cuaroni, Ameghino, Alsina, S. Cabral, 9 de Julio, Berrutti, Calvo y sectores identificados como B19, B11, B17, 9B, 9A, entre otros.

Por su parte, en Morea la inversión total será de $12.000.925, y las luminarias se colocarán sobre la Avenida 9 de Julio y en el ingreso al predio del balneario, mejorando sectores clave de circulación y acceso.

De esta manera, el municipio continúa avanzando en obras que apuntan a modernizar la infraestructura urbana y brindar mejores servicios a la comunidad.

Detalles de la colocación de luminarias

En Dudignac, la inversión alcanza los $16.251.826 y las luminarias se instalarán en las siguientes calles:

Cuaroni, entre Sarmiento y Avellaneda

Cuaroni, entre Sarmiento y Alsina

Ameghino, entre Avellaneda y Alsina

Alsina, entre Ameghino y S. Cabral

S. Cabral, entre Avellaneda y Alsina

Alsina, entre Guido y Oro

9 de Julio, entre Platero y Della Pena

Berrutti, entre Independencia y Sarmiento

Calvo, entre Saralegui y 9 de Julio

B19 y B11, entre Sampietro y Saralegui

B17 y 9B, entre San Martín y Libertad

9A y 9B, entre San Martín y Libertad

9 de Julio, entre Barbutti y Kosack

Barrios, entre Independencia y Sarmiento

En Morea, la inversión total será de $12.000.925 y las luminarias se distribuirán en: