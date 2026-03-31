Impulso al desarrollo nuevejuliense y la región

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, informó que se encuentra en su etapa final la inscripción para una nueva edición de la Ronda de Negocios, una propuesta que ya registra una importante convocatoria de empresas de distintas ciudades de la región.

Desde el área destacaron el alto nivel de interés que ha generado la iniciativa, con firmas inscriptas provenientes de localidades como Chivilcoy, Pehuajó, Alberti, Tandil y La Plata, además de empresas del Gran Buenos Aires. Este amplio alcance anticipa un espacio de intercambio diverso y con múltiples oportunidades.

La ronda tendrá carácter multisectorial y está dirigida a comercios, industrias, emprendedores y profesionales que busquen generar nuevos vínculos comerciales. Entre sus objetivos principales se encuentran la posibilidad de encontrar proveedores, ampliar la cartera de clientes, optimizar costos y establecer alianzas estratégicas dentro del entramado productivo regional.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 2 de abril, mientras que la jornada se desarrollará el 9 de abril a partir de las 8:30 horas en la ciudad. Desde la subsecretaría de Producción invitaron especialmente a las empresas locales a participar, destacando que se trata de una valiosa oportunidad para fortalecer redes y potenciar el desarrollo económico regional.

¿Qué es una ronda de negocios?

Una ronda de negocios es un evento organizado en el que empresas, pymes y emprendedores mantienen reuniones breves y directas con potenciales clientes, proveedores o socios estratégicos. Su finalidad es generar contactos, cerrar acuerdos, explorar alianzas y expandir redes en un entorno ágil, generalmente mediante encuentros de aproximadamente 15 minutos con agenda previamente definida.

Inscripciones y modalidad

Los interesados en participar deberán inscribirse a través del sitio oficial rondadenegocios.mp.gba.gob.ar, donde tendrán que crear un usuario, completar los datos de su empresa y seleccionar el evento correspondiente. Una vez finalizado el proceso, podrán elegir con qué firmas desean reunirse.

El día de la actividad, tras la acreditación, cada participante recibirá su agenda personalizada con el cronograma de encuentros, que se desarrollarán en mesas numeradas bajo una modalidad dinámica y organizada.