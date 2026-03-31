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CEyS Mariano Moreno programó dos cortes de luz para este miércoles 1 de abril

Uno en la zona de Carlos María Naón entre las 9 y las 13 y el otro en el Acceso Perón y Uruiza entre las 12 y las 13 para reparaciones en el tendido del servicio

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La Cooperativa Eléctrica y Servicios (CEyS) Mariano Moreno informó que este miércoles 1 de abril de 2026 se realizarán dos cortes de energía programados en áreas de la ciudad y la zona rural cercana a Carlos María Naón.

El primero se producirá entre las 09:00 y las 13:00 horas, afectando la zona de Carlos María Naón y alrededores (delimitada en la imagen con líneas rojas).

Por la tarde, en horario de 12:00 a 13:30 horas, se suspenderá el suministro eléctrico en cercanías del acceso Perón y Urquiza.

Desde la CEyS indicaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, las tareas de mantenimiento se postergarán hasta nuevo aviso.

La cooperativa agradece la colaboración de los vecinos y solicita tomar las precauciones necesarias durante los horarios de corte.

#ceys9dejulio #corteprogramados

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