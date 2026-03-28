Asta de ley: Ortopedia para un poder entre la sepsis y la anquilosis

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El gobernador y los intendentes coincidieron en los padecimientos, recibiendo estos buenas intenciones y promesas de aquel.

El problema principal es que no se trata de describir lo que pasa, sino de decir qué va a pasar.

La convocatoria no tendría que haber sido para hacer catarsis, sino para organizar los pasos a seguir.

Cuando la sepsis amenaza con extenderse, el traumatólogo: amputa. Cuando la rigidez es inevitable, el reumatólogo: interrumpe la anquilosis.

El problema de la manera de hacer política que instaló el globalismo del Consenso de Washington, es que refiere solo a gestionar, como si los políticos fueran empleados administrativos.

La política está para anticipar el futuro ¿para qué navegar entre icebergs cuando el capitán no es capitán?

No es difícil notar qué va a pasar si uno mira cómo cierran y quiebran empresas, cómo pierden su empleo los trabajadores, cómo empresarios y asalariados no alcanzan a pagar sus cuentas ni cumplir con los créditos, como lo revelan los índices de mora bancaria.

Es decir, el país está en línea con lo que ocurre al sector privado, tanto como al sector público.

Cuando un gerente no acierta, ni bien lo notan los accionistas, lo reemplazan por otro gerente para no perder la empresa ni los empleados ni el capital.

Para eso está la Ley de Acefalía y la Asamblea Legislativa.

Así como Machinea le expresó a Alfonsín que no podían continuar por el déficit fiscal, porque el Estado no tenía cómo financiar los gastos más que con emisión descontrolada e hiperinflación y, así como Nicolás Gallo le expresó a De La Rúa que no podía continuar porque la crisis del sector externo y la balanza comercial eran insostenibles, es hora de que se hable con Karina Milei para hacerle notar que su hermano, el presidente Javier Milei, llegó a su límite, al haber provocado y estar navegando en las dos crisis, antes referidas, a la vez y en un contexto de depresión (aunque digan estanflación o depresión económica).

Es decir, estamos dejando que la sepsis o la anquilosis avancen, como si fuera divertido.

Se trata de estar a la altura del cargo, como demuestran Trump y Putin: cuando notaron que la globalización estaban destruyendo sus pueblos, desarrollaron la tecnología necesaria primero, para luego poner límites (desarrollándose de distintas maneras).

El arma fundamental que tenemos los argentinos, es la Ley: dentro de la ley, todo.

La Ley de Acefalía es nuestra arma hipersónica.

¿Para qué? ¿Para ser más malos que Milei?

Apenas para evitar la desaparición de la Argentina y de nuestro distrito.

La Ley de Acefalía no es un golpe, es la última ortopedia de una nación que se niega a morir lisiada; porque cuando el capitán ya no es capitán, la verdadera conducción es la que empuña el asta del orden para salvar el barco antes del impacto final.