Lluvias de variada intensidad hasta el miércoles: los mejoramientos llegarán con Semana Santa

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la región de Nueve de Julio y parte del interior bonaerense experimentará precipitaciones y tormentas hasta mitad de semana, con un leve ascenso de temperaturas hacia el fin de semana.

Pronóstico detallado

Sábado 28 de marzo de 2026

Mín: 17°C | Máx: 26°C

Mañana: Lluvias

Tarde: Tormentas fuertes

Noche: Tormentas fuertes

Domingo 29 de marzo de 2026

Mín: 20°C | Máx: 29°C

Jornada inestable con lluvias dispersas y algunas tormentas aisladas.

Lunes 30 de marzo de 2026

Mín: 21°C | Máx: 31°C

Se esperan chaparrones durante la mañana y mejoramientos parciales por la tarde.

Martes 31 de marzo de 2026

Mín: 21°C | Máx: 29°C

Alternancia de lluvias y períodos de sol, con posibilidad de tormentas aisladas.

Miércoles 1 de abril de 2026

Mín: 20°C | Máx: 29°C

Lluvias débiles por la mañana, mejorando hacia la tarde y noche.

Jueves 2 de abril de 2026

Mín: 20°C | Máx: 28°C

Cielos mayormente despejados, ideal para los primeros días de Semana Santa.

Viernes 3 de abril de 2026

Mín: 21°C | Máx: 29°C

Predominio de sol y temperaturas agradables, con mínima probabilidad de precipitaciones.

La inestabilidad se mantendrá hasta el miércoles, con tormentas localmente fuertes, mientras que los días previos a Semana Santa traen mejoras en el clima y temperaturas más cálidas.

Se espera inestabilidad generalizada entre este sábado y el domingo, con focos de tormentas fuertes en el centro y norte bonaerense. El lunes, un frente frío volverá a activar precipitaciones, especialmente en el sudoeste provincial.

Entre la mañana de este sábado y la mañana del domingo se prevé un escenario de tiempo inestable en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con mayor impacto en la franja central y norte. Durante la tarde del sábado y la madrugada-mañana del domingo, las condiciones favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

En paralelo, durante las últimas horas continúan registrándose lluvias y tormentas de variada intensidad en el noreste bonaerense. Los núcleos más activos se concentran actualmente sobre municipios correspondientes a las zonas DC8, DC3 y el extremo este de DC10. En estos sectores se reportan tormentas moderadas a localmente intensas, con chaparrones que pueden dejar acumulados significativos en cortos períodos.

Según datos extraoficiales, los registros de precipitación ya alcanzan valores cercanos a los 35 mm en varias áreas, mientras que en puntos aislados se aproximan a los 60 mm. Se espera que este sistema continúe desplazándose lentamente hacia el este-sudeste, afectando al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el transcurso de la próxima hora.

De cara al inicio de la semana, el lunes se anticipa el ingreso de un frente frío que volverá a generar condiciones de inestabilidad. En este caso, las lluvias y tormentas se concentrarán principalmente sobre el sudoeste de la provincia, con posibilidad de eventos localmente fuertes hacia la noche.