María José Gentile participó de un encuentro con Kicillof y alertó sobre el impacto económico en los municipios

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La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, participó de un encuentro encabezado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, donde se analizó la delicada situación fiscal que atraviesa la provincia y su impacto directo en los municipios, tal como adelantara Cadena Nueve.

La reunión se desarrolló en la ciudad de La Plata y convocó tanto a intendentes oficialistas como opositores, en un contexto marcado por la caída de la actividad económica y la preocupación por el sostenimiento de las finanzas locales.

Tras el encuentro, Gentile explicó que la convocatoria tuvo como objetivo exponer el panorama económico provincial, con especial énfasis en el sector productivo. En ese sentido, destacó la presentación realizada por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, quien brindó un informe detallado sobre la evolución de variables clave.

Según detalló la jefa comunal, los datos reflejan un impacto negativo en áreas estratégicas como la industria y la construcción, dos de los sectores más afectados por la actual coyuntura.

Gentile advirtió que esta situación ya tiene consecuencias concretas en los municipios, principalmente a partir de la caída en la recaudación de tasas y la disminución de los recursos coparticipables. “Es una realidad que compartimos todos los municipios y que tiene un impacto directo en la prestación de los servicios básicos”, sostuvo, al tiempo que remarcó la preocupación generalizada entre los intendentes.

En cuanto a los anuncios realizados durante la reunión, la intendenta destacó la posibilidad de activar un fondo municipal contemplado en el presupuesto provincial, así como la creación de un mecanismo para coparticipar recursos que la provincia pueda recuperar mediante reclamos judiciales a la Nación.

No obstante, aclaró que se trata de fondos que aún no están disponibles, aunque podrían representar un alivio para las finanzas locales en el futuro.

Finalmente, Gentile consideró que el encuentro permitió unificar criterios y compartir un diagnóstico común sobre la situación económica y productiva. Sin embargo, reconoció que el escenario actual genera una fuerte preocupación: “Es algo que vivimos todos los días en los municipios y que también sienten los vecinos en sus hogares”, concluyó.