crecYmiento

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Crecí y miento, como la figura de retórica (calambur) expresa: crecimiento.

El Indec hizo las publicaciones de rigor.

El país creció el 1,9 entre eneros (2025-2026).

El detalle: el 95 por ciento de la población vive de la economía urbana.

El crecimiento se explica desde la minería y Dios (lluvias -explican el inusual crecimiento de la cosecha de trigo).

Es decir, el hambre explica el endeudamiento creciente de la economía privada: individual, pymes, comercios y empresas; también de los salarios.

La policía no cubre sus necesidades básicas: la seguridad no es broma.

La política del globalismo hizo que se avanzara a paso de vidas subsidiadas desde puestos políticos o en alguno de los tres poderes del Estado.

La imposición de valerse del cargo de cualquier manera está encontrando sus límites.

No es lo mismo desaprobar a un pibe por pobre (o aprobar a un pibe por se hijo de médico o juez, que es lo mismo por oposición) que estar autorizado por la ley a usar un arma reglamentaria en el mismo nombre del poder ejecutivo, provincial o nacional.

El gobierno provincial y los gobiernos distritales, al fin, notaron al unísono que las recaudaciones no les alcanzan para gobernar.

Es decir, con delay alcanzan lo mismo que ocurre en general a cualquiera: también alcanza a los subsidiados por dios, digo por puestos en plantas permanentes o contratos imperecederos como monotributistas, y también a los empleados bancarios (que parecía una elite divina; pero, ahora notorio: son terrenales).

El fracaso de la Educación genera ese retardo para notar que el diagnóstico coincide en espacio y tiempo… desde enero de 2014.

Es esperanzador: vamos notando que todos somos trabajadores (con mejores o peores trabajos, aún jubilados o desocupados).

Es probable, por esto, que pronto comencemos a buscar soluciones comunes para afrontar la vida desde el amor y la solidaridad, abandonando la exclusión, el desamor, la superioridad relativa por éxitos circunstanciales ante fracasos contingentes y colectivos, donde hasta la eutanasia pareciera preferirse ante cualquier solución.

Trump terminaría pronto (la semana próxima) la operación especial en Irán, mientras resolvió el problema del armamento nuclear en Oriente (también en Israel) y predispone el juego para el surgimiento de un Estado Palestino, en equilibrio armamentista, con el problema de provisión de energía barata a China imposible para un mundo en paz (China vende o vendía espejitos de colores para generar hambre), con una Inglaterra colonialista sin fuerza económica y sin fuerza guerrera.

Algo que proporcionará un mundo nacionalista e industrialista: con naciones proteccionistas, con fuertes intercambios intracontinentales, con bolsas de valores de las islas debilitadas y bancos ocupándose de la producción y no del consumo ni de la especulación financiera.

Un mundo tranquilo: donde podrá notarte que la Intendente y Cadena Nueve trabajan para sostener la esperanza distrital en alto, a pesar de tantas contingencias desfavorables que, también circunstancialmente, pareciera contar con contingencias favorables para algunos.

Pero, el mundo del neoliberalismo y de la socialdemocracia, la derecha y la izquierda según las nociones europeas, del globalismo financiero, no van más: menos, el globalismo extremo del presidente Milei, que no quiere un Estado de derecha ni quiere un Estado de izquierda, porque no necesita un Estado. Es anarco-capitalista.

Y no traiciona: avisó en su primer discurso como presidente, en las escalinatas del Congreso, que saldría de la crisis: trabajando menos.

Y estamos trabajando menos, sin dudas.

Se nota en los ingresos de todos, a pesar de la excepcional caja acrecida por el trigo.

El principal problema es cómo termina este proceso: es notorio que será un choque en el límite.

Espero que podamos notar que, en la prognosis, es necesario amortiguar de muchos modos, lo que sea que ocurra.

La anomia es una de las alternativas.

Otra, es la que va notándose en las fuerzas políticas, aunque las dirigencias aún no lo comprendan: prepararse para contar con la mayor cantidad de botes, mientras la orquesta ejecuta “Más cerca, oh Dios, de ti”.