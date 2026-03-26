La municipalidad de Lincoln secuestra 6 motos en operativos de tránsito

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La Subsecretaría de Prevención Ciudadana de la Municipalidad de Lincoln, a través de la Dirección de Tránsito, continuó con los operativos de saturación durante la jornada del lunes, lo que resultó en el secuestro de 6 motos por diferentes infracciones. En un despliegue conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se labraron 8 actas de infracción y se secuestraron 6 motos, sumándose a las 9 retenidas durante el fin de semana. En total, se han secuestrado 15 rodados y se han labrado 28 actas por distintas irregularidades.