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Policiales

La municipalidad de Lincoln secuestra 6 motos en operativos de tránsito

Las autoridades destacaron que el foco de los operativos es erradicar maniobras que pongan en riesgo la integridad de los vecinos, enfocándose en la falta de documentación reglamentaria, la conducción por parte de menores de edad y los ruidos molestos generados por caños de escape adulterados.

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La Subsecretaría de Prevención Ciudadana de la Municipalidad de Lincoln, a través de la Dirección de Tránsito, continuó con los operativos de saturación durante la jornada del lunes, lo que resultó en el secuestro de 6 motos por diferentes infracciones. En un despliegue conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se labraron 8 actas de infracción y se secuestraron 6 motos, sumándose a las 9 retenidas durante el fin de semana. En total, se han secuestrado 15 rodados y se han labrado 28 actas por distintas irregularidades.

 

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