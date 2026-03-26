Día del Hincha de Independiente: cuando la solidaridad pospuso una celebración y nació otra

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Cada 26 de marzo, los fanáticos del Club Atlético Independiente celebran su día con orgullo y emoción. La fecha no está vinculada a títulos ni a ídolos históricos, sino a una demostración de amor colectivo que quedó grabada en la memoria del fútbol argentino. Fue un gesto solidario nacido de una gran tristeza.

El origen se remonta a 2005, cuando el club cumplía 100 años desde su fundación oficial, el 1 de enero. Para conmemorar el centenario, los hinchas habían organizado una gran caravana. Sin embargo, la tragedia de Tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 – menos de 48 horas antes – y que dejó 194 víctimas fatales, obligó a suspender los festejos en señal de duelo.

Tras la postergación, se fijó el 26 de marzo de 2005 como nueva fecha para la celebración. A pesar de un contexto deportivo e institucional complicado, la respuesta de los hinchas fue masiva: alrededor de 100.000 personas coparon las calles de Avellaneda en una movilización histórica. Banderas, cánticos y una marea roja acompañaron al club en uno de sus momentos más difíciles.

Desde entonces, ese día quedó instaurado como el Día del Hincha de Independiente. Año tras año, la fecha recuerda aquella muestra de fidelidad incondicional y celebra la identidad de una institución reconocida como el “Rey de Copas”, con una rica historia y múltiples títulos nacionales e internacionales.

Más que una efeméride, el 26 de marzo es un homenaje a la pasión, la pertenencia y el amor por los colores que atraviesa generaciones.