Día Mundial del Agua 2026: el vínculo entre el recurso hídrico y la igualdad de género, en el centro del debate global

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Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha instaurada para concienciar sobre la importancia del agua dulce y promover su gestión sostenible en todo el planeta. En su edición 2026, el eje central es el vínculo entre el agua y la igualdad de género, bajo el lema: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”.

El acceso al agua no solo es un desafío ambiental, sino también social. En muchas regiones del mundo, son mujeres y niñas quienes asumen la responsabilidad de recolectar agua, lo que impacta directamente en sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal. En este contexto, garantizar un acceso equitativo al recurso se vuelve fundamental para reducir brechas de desigualdad.

La UNESCO lidera los esfuerzos internacionales para comprender, proteger y gestionar los recursos hídricos de manera sostenible. A través de su Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI), impulsa la cooperación científica entre países y promueve soluciones basadas en datos para enfrentar desafíos como el cambio climático, la escasez de agua y la gestión de cuencas compartidas.

En paralelo, el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) desempeña un rol clave en la producción de conocimiento estratégico. Este programa coordina el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, una publicación anual que ofrece un panorama integral sobre la disponibilidad, calidad y uso del agua a nivel global. La edición 2026 del informe también se enfoca en el nexo entre agua y género, alineándose con el tema de la jornada.

Además, el WWAP impulsa un Llamamiento a la Acción para acelerar la igualdad de género en el ámbito del agua, articulando una coalición multisectorial que incluye gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil.

Con más de cinco décadas de experiencia en ciencias del agua, la UNESCO continúa fortaleciendo capacidades en los Estados Miembros para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

En América Latina y el Caribe, diversas actividades acompañan la conmemoración de este año, incluyendo campañas de sensibilización, eventos académicos y proyectos comunitarios que buscan visibilizar la relación entre el acceso al agua y la equidad social.

El Día Mundial del Agua 2026 no solo invita a reflexionar sobre la crisis hídrica global, sino también a reconocer que la gestión del agua es una herramienta clave para construir sociedades más justas e inclusivas.