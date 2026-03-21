Tragedia en la Panamericana: una joven murió y otra está grave tras violento choque cerca de Campana

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado al mediodía, la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 75, en jurisdicción de Capana en dirección a Rosario, fue escenario de una tragedia vial que dejó como saldo una joven fallecida y otra gravemente herida.

Según informaron las autoridades, cinco personas viajaban en un Peugeot 206 que debió detenerse sobre la banquina tras sufrir un desperfecto mecánico. Dos de los ocupantes, ambos hombres, descendieron para revisar el motor, mientras que las dos jóvenes permanecieron en el asiento trasero del vehículo.

En ese momento, un camión impactó desde atrás al automóvil, arrastrándolo varios metros y provocando un daño devastador. La joven que se encontraba detrás del asiento del conductor murió en el acto, mientras que la otra quedó atrapada entre los hierros junto con equipaje, siendo rescatada por bomberos y trasladada en grave estado al Hospital San José por personal del SAME. Los dos hombres que se encontraban fuera del vehículo resultaron ilesos.

Minutos más tarde, a la altura del kilómetro 74,5, se produjo un segundo accidente cuando otro camión colisionó contra vehículos que habían reducido la velocidad debido al primer siniestro. Uno de los conductores involucrados fue trasladado por el SAME.

El accidente provocó un importante despliegue de bomberos, personal policial, Defensa Civil y equipos de emergencia, generando complicaciones en el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.

Vecinos y automovilistas que circulan habitualmente por la zona alertaron sobre el mal estado de la calzada, con baches y acumulación de agua, especialmente en el tramo cercano a la Ruta 6, factores que podrían haber influido en la ocurrencia de estos siniestros. En menos de 24 horas, el sector fue escenario de dos accidentes, uno de ellos con consecuencias fatales.