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Ya cayeron 79,5 mm en Nueve de Julio y seguirán las lluvias

Es el registro de la hora 21 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

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La ciudad de Nueve de Julio acumula 79,5 milímetros de lluvia hasta las 21 horas, según informó la Estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco de un fenómeno que continúa activo y que ya generó complicaciones en distintos sectores del distrito.

Durante la tarde, a las 15 horas, se habían registrado 19 mm, pero las precipitaciones se intensificaron en cortos períodos, con chaparrones abundantes que se extendieron por al menos dos horas consecutivas. El acumulado entre las 15 y 21 hs. fue de 60.5mm, lo que hace el total señaldo de 79.5mm

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