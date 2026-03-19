Formación docente: discutir en serio antes de reformar desde el control

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La formación docente volvió al centro de la agenda educativa nacional, pero el modo en que se plantea esa discusión abre interrogantes de fondo. Entre evaluaciones, acreditaciones y nuevos estándares, la pregunta principal no debería ser sólo cómo controlar mejor a los institutos, sino qué política integral necesita la Argentina para formar a los docentes que demanda la escuela de hoy.

Mejorar no siempre significa lo mismo

La formación docente volvió a ocupar un lugar central en la agenda educativa nacional. Y eso, en principio, debería ser una buena noticia. Hacía tiempo que el sistema formador venía acumulando tensiones, desigualdades y desafíos que exigen una revisión profunda. Ahora bien, una cosa es asumir esa necesidad de cambio y otra muy distinta es creer que la respuesta pasa, casi exclusivamente, por evaluar, acreditar y ordenar desde arriba.

En educación, pocas ideas generan tanto acuerdo inmediato como la necesidad de “mejorar la calidad”. Nadie podría oponerse a eso. Pero la dificultad comienza cuando esa consigna general empieza a llenarse de contenido concreto. Porque mejorar no siempre significa lo mismo. Puede implicar fortalecer instituciones, actualizar planes de estudio, revisar enfoques pedagógicos, acompañar trayectorias y ampliar recursos. Pero también puede traducirse en más centralización, más supervisión y más presión sobre los institutos, sin que eso garantice una mejora real.

La formación docente argentina tiene problemas, y negarlos sería irresponsable. Existen diferencias importantes entre instituciones, currículos que necesitan actualización, tensiones entre teoría y práctica, dificultades para acompañar las nuevas demandas escolares y una necesidad evidente de revisar cómo se prepara a quienes van a enseñar en escenarios cada vez más complejos. Todo eso merece una discusión seria. Pero reconocer debilidades no obliga a aceptar cualquier reforma como si, por el solo hecho de presentarse como técnica o moderna, fuera necesariamente valiosa.

Porque ninguna política educativa es neutral. Detrás de cada propuesta hay una idea de Estado, una idea de escuela y una idea del trabajo docente. Por eso no alcanza con observar los instrumentos que se proponen; también hay que mirar la lógica política que los sostiene.

Cuando el control desplaza al fortalecimiento

Evaluar no está mal. Acreditar tampoco, si esos mecanismos forman parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional. El problema empieza cuando esas herramientas dejan de ser complementarias y pasan a transformarse en el eje ordenador de toda la política. En ese punto, la formación docente corre el riesgo de ser pensada más como un sistema que debe ser vigilado que como un campo que necesita ser fortalecido.

No se mejora la preparación de los futuros docentes únicamente con matrices de evaluación. No se consolidan profesorados con tableros de seguimiento. No se resuelven problemas históricos sólo porque se formulen nuevos criterios de acreditación. Esos dispositivos pueden aportar información y ordenar discusiones, sí. Pero si no están acompañados por inversión, actualización curricular, formación continua, acompañamiento institucional y una presencia estatal inteligente, el efecto puede ser exactamente el contrario al que se anuncia.

Además, hay algo que muchas veces queda fuera de los documentos más técnicos: las instituciones formadoras no existen en el vacío. Los institutos de formación docente tienen trayectorias, vínculos territoriales, culturas institucionales y funciones que no pueden reducirse a una medición cuantitativa. En muchos lugares del país, esos profesorados no sólo forman docentes: también son referencias académicas, espacios de producción pedagógica y puntos de articulación con sus comunidades. Reformarlos sin comprender esa densidad es mirar apenas una parte del problema.

Qué docentes necesita hoy la Argentina

Toda discusión seria sobre formación docente debería comenzar por una pregunta básica: qué perfil profesional necesita el sistema educativo argentino en este momento histórico. Sin esa definición, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en una suma de instrumentos sin horizonte claro.

La escuela actual enfrenta desafíos muy distintos a los de hace dos o tres décadas. Hay transformaciones culturales profundas, cambios en las subjetividades, nuevas tecnologías, problemas persistentes de alfabetización, desigualdades sociales que impactan de lleno en las trayectorias y una demanda creciente hacia la escuela para resolver cuestiones que exceden lo estrictamente pedagógico. Formar docentes para ese escenario exige mucho más que controlar resultados o verificar estándares formales.

Se necesitan docentes con solidez académica, capacidad pedagógica, criterio profesional, lectura institucional, sensibilidad social y herramientas para intervenir en contextos complejos. Pero para eso también se necesitan instituciones formadoras fuertes, con identidad, con equipos consolidados, con recursos y con capacidad de revisar sus propias prácticas sin vivir bajo una lógica permanente de sospecha.

Por eso la pregunta central no debería ser solamente cómo evaluar mejor a los profesorados, sino cómo fortalecerlos para que puedan formar mejor. Parece un matiz menor, pero no lo es. En un caso, el centro está puesto en el control; en el otro, en la construcción de capacidades. Y toda política educativa revela sus prioridades justamente en esa diferencia.

La experiencia también cuenta

En los debates educativos argentinos hay una tentación que aparece una y otra vez: creer que los problemas complejos pueden resolverse con dispositivos técnicos bien diseñados. Es una ilusión comprensible, porque las herramientas de evaluación ordenan, ofrecen datos y transmiten una sensación de racionalidad. Pero la educación no se deja gobernar únicamente por planillas.

La experiencia concreta en las instituciones enseña algo elemental: los cambios más duraderos no son los que se imponen sólo desde normas o sistemas de acreditación, sino los que logran construir sentido en las prácticas, legitimidad entre los actores y sostenibilidad en el tiempo. Eso también vale para la formación docente. Se puede diseñar un esquema muy prolijo de supervisión, pero si no se comprende la realidad cotidiana de los institutos, si no se escucha a sus actores y si no se acompaña con decisiones consistentes, la reforma corre el riesgo de quedarse en la superficie.

No se trata de rechazar toda evaluación ni de idealizar lo que ya existe. Se trata de sostener una advertencia razonable: cuando una política educativa se explica más por sus mecanismos de control que por su horizonte pedagógico, conviene detenerse y mirar dos veces.

Una política integral, no solo verificable

La formación docente necesita cambios, sin dudas. Pero esos cambios deberían apuntar a fortalecer el sistema, no a simplificarlo; a enriquecer la tarea de formar, no a volverla apenas verificable; a reconocer la complejidad del trabajo docente, no a reducirla a una serie de casilleros.

Si de verdad se busca mejorar la educación argentina, la discusión sobre la formación docente no puede quedar atrapada en el automatismo de evaluar más, acreditar mejor o modernizar estructuras. La pregunta de fondo sigue siendo otra: si se quiere fortalecer el sistema formador o si, bajo ese lenguaje, se lo empuja hacia una reorganización cada vez más controlada, más homogénea y menos pedagógica.

La Argentina necesita mejores docentes, sí. Pero para eso también necesita mejores políticas de formación: más integrales, más inteligentes y más conectadas con la realidad concreta de las instituciones. Todo lo demás puede sonar eficiente. No necesariamente será transformador.

* Analista del sistema educativo -Consultor en gestión educativa y estrategia pedagógica-Director de FB Educación & Gestión – Instagram: fb.educacion.gestion-WhatsApp: +54 9 11 22354065