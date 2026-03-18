miércoles, marzo 18, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
miércoles, marzo 18, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
General

Día del Trabajador de las Telecomunicaciones: un homenaje a la historia y el esfuerzo de los telefónicos

Cada 18 de marzo, Argentina celebra el Día del Trabajador Telefónico, también conocido como Día del Trabajador de las Telecomunicaciones, en conmemoración de la nacionalización del servicio telefónico en el país, ocurrida en 1948 bajo el gobierno del General Juan Domingo Perón

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La historia de la telefonía en Argentina se remonta a 1946 con la creación de la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA). Sin embargo, Perón impulsó la transformación del servicio en una empresa pública, rebautizándola en 1948 como Teléfonos del Estado, marcando un hito en el desarrollo de las comunicaciones nacionales.

Aunque la primera comunicación telefónica se logró en 1876 en Boston, Estados Unidos, en Argentina los primeros ensayos se realizaron en 1878 con aparatos fabricados en Buenos Aires. El servicio comercial permanente comenzó en 1881, con instalaciones en las residencias de figuras destacadas como el Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen, el Presidente Julio A. Roca y el intendente Marcelo T. de Alvear.

El primer enlace internacional se estableció en 1929 entre Argentina y Europa. Posteriormente, el 18 de marzo de 1948, Perón firmó los convenios que incorporaron los teléfonos al patrimonio estatal, dando inicio a una etapa de crecimiento que convirtió a Argentina en líder de la región en telefonía.

El gremio telefónico también consolidó su organización: en 1950 se creó la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), obteniendo su personería gremial y estableciendo un Consejo Directivo Central encabezado por Jesús Arias.

Este año, se conmemoran 66 años de la fecha, reconociendo a todos los trabajadores que aportan su esfuerzo y conocimiento al desarrollo de una herramienta estratégica para el país. A pesar de los cambios tecnológicos y laborales, los trabajadores del sector continúan superando desafíos y adaptándose a las innovaciones.

Desde 2005, el 18 de marzo es día no laborable, un símbolo de las luchas gremiales en defensa de los derechos laborales y del reconocimiento de las telecomunicaciones como un factor estratégico para el desarrollo de la sociedad y la Nación.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6164

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR