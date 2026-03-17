Vence hoy el plazo para pagar el Impuesto Inmobiliario Rural con descuentos de hasta el 15%

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La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hoy, martes 17 de marzo, vence el plazo para aprovechar los descuentos de hasta el 15% al pagar el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Rural.

Quienes opten por abonar únicamente la cuota 1 obtendrán una bonificación del 10%, siempre que el pago se realice en término y la partida inmobiliaria no registre deudas.

En simultáneo, también vence hoy la cuota 1 y el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Complementario para todas las plantas (edificado, baldío y rural), con los mismos beneficios: un descuento de 15% al pagar el monto anual y de 10% al abonar la primera cuota.

Los descuentos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Para realizar el pago, los contribuyentes pueden ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde se puede abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para cajeros automáticos.

Asimismo, está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, válido hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Quienes prefieran el trámite presencial pueden hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

Para más información, ARBA pone a disposición el teléfono (221) 429-4500 y el correo electrónico [email protected].