Secuestran 15 motos en operativos de tránsito en Lincoln

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La Municipalidad de Lincoln informa que durante el fin de semana se secuestraron 15 motos en distintos operativos de tránsito realizados en la ciudad. Las infracciones más comunes fueron falta de documentación, conductores menores de edad, caños de escape adulterados, falta de casco y maniobras peligrosas. Según la Subsecretaría de Prevención Ciudadana, los operativos se llevaron a cabo en horas de la noche y madrugada, y contaron con la participación de personal de la Dirección de Tránsito, grupo de Prevención y efectivos de la Comisaría de Policía de la Provincia de Buenos Aires. . Los operativos de nocturnidad y control vehicular continuarán para garantizar la seguridad vial y el orden público en la ciudad.