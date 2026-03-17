Sector Público Nacional cerró febrero con superávit primario, pero con déficit financiero implícito

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En febrero de 2026, el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit primario de $1,41 billones y un superávit financiero de $0,14 billones tras el pago de intereses de deuda por $1,27 billones. Este resultado refleja la consolidación del proceso de ajuste iniciado en 2024, evidenciado en una reducción real del gasto total de 30,9% respecto a febrero de 2023. El primer bimestre del año muestra un recorte del gasto de 31,3%, mientras los ingresos cayeron 6,1%.

El Tesoro Nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables, lo que genera un déficit financiero implícito. Sumando intereses capitalizados de LECAP, BONCAP y DUALES por $2,42 billones, el resultado financiero del mes se transforma en un déficit de $2,27 billones. Desde enero de 2024, el déficit acumulado alcanza $39,65 billones.

Evolución de ingresos:

Los ingresos totales ascendieron a $11,79 billones, con una caída interanual de 8,9% en términos reales. La caída estuvo impulsada por Bienes Personales (-14%), Ganancias (-3,9%) y Derechos de Exportación (-40,1%) e Importación (-30,8%). La reducción en exportaciones se explica por liquidaciones anticipadas y medidas transitorias, mientras que la caída en importaciones responde a la alta base de comparación de 2025.

Gasto público y ajuste consolidado:

El gasto total del SPN fue de $10,38 billones, reflejando una disminución real del 8,8% respecto a febrero de 2025 y del 30,9% frente a febrero de 2023.

Prestaciones sociales: cayeron 7,4% interanual, con solo la AUH (+65,4%) y el INSSJP (+13,7%) mostrando aumentos. Jubilaciones y pensiones contributivas (-5,1%), asignaciones familiares (-9,4%) y Pensiones no contributivas (-19,7%) marcaron retrocesos. Programas como Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo permanecen congelados.

cayeron 7,4% interanual, con solo la AUH (+65,4%) y el INSSJP (+13,7%) mostrando aumentos. Jubilaciones y pensiones contributivas (-5,1%), asignaciones familiares (-9,4%) y Pensiones no contributivas (-19,7%) marcaron retrocesos. Programas como Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo permanecen congelados. Universidades nacionales: recibieron $0,40 billones, con una caída de 1,2% interanual y del 15,6% respecto a 2023. Se informó la presentación de un proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Universitario para reducir gastos comprometidos.

recibieron $0,40 billones, con una caída de 1,2% interanual y del 15,6% respecto a 2023. Se informó la presentación de un proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Universitario para reducir gastos comprometidos. Subsidios económicos: bajaron 64,5%, destacando la caída del transporte (-55,1%) y nula asignación a “Otras funciones” (RTA y Fabricaciones Militares).

bajaron 64,5%, destacando la caída del transporte (-55,1%) y nula asignación a “Otras funciones” (RTA y Fabricaciones Militares). Gasto de capital y obra pública: se desplomó 85,1% interanual.

se desplomó 85,1% interanual. Gastos de funcionamiento: mantuvieron un ajuste de 25,9%, impulsado por la caída salarial del sector público (-23,6%).

Metas con el FMI:

La meta de superávit fiscal para marzo es de $4,29 billones y para junio $8,46 billones. Si se mantiene el ritmo actual, se superaría la meta de marzo por $0,74 billones, pero faltarían $0,98 billones para cumplir la meta de junio, requiriendo ajustes mensuales adicionales.

El SPN muestra un escenario de consolidación del ajuste fiscal, con recortes significativos en gasto público y subsidios, mientras los ingresos continúan reduciéndose. El superávit primario se sostiene, aunque los intereses capitalizados revelan un déficit financiero latente, reflejando desafíos para cumplir plenamente con los compromisos fiscales y metas con el FMI.