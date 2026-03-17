Marianela López: “No se puede permanecer en un espacio político cuando ya no hay coincidencias ideológicas”

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En diálogo con Despertate (Cadena Nueve, Máxima 89.9) y Visión Plus TV, Marianela López, politóloga y exconcejala de Nueve de Julio, compartió su visión sobre la reciente división de bloques peronistas en el Concejo Deliberante, la administración municipal y los desafíos que enfrenta la política en la actualidad.

“Yo soy partidaria de que uno no puede permanecer en un espacio político cuando ya no hay coincidencias ideológicas. Hay que generar nuevos espacios, pero también mantener la esencia de la representación social”, sostuvo López, recordando su propia experiencia al renunciar a su banca y luego regresar por derecho propio a través de elecciones internas con el partido GEN.

La exconcejala destacó que las rupturas de bloques políticos deben analizarse siempre en contexto. “No todas son iguales. Cuando yo me fui, era concejal oficialista y mi lugar era estratégico; entendí que debía dar un paso al costado sin interferir con la gobernabilidad”, explicó.

En cuanto a la gestión municipal, López advirtió que los municipios enfrentan mayores desafíos ante la reducción de recursos provinciales y nacionales. “Hoy los municipios tienen que funcionar casi autónomamente. Deben administrar eficientemente lo que tienen y planificar cómo generar nuevos recursos para prestar servicios esenciales”, indicó, citando la experiencia de Ramiro Ewen, intendente de 25 de Mayo, como un ejemplo de planificación audaz.

La politóloga también señaló la necesidad de modernizar las ordenanzas fiscales y ajustar las tasas municipales a la realidad socioeconómica y productiva de cada distrito. “No podemos seguir con estructuras impositivas de los años 90 que solo se ajustan por inflación. Esto genera déficit en servicios como alumbrado y recolección de residuos”, advirtió.

López destacó además la importancia de planificar el crecimiento urbano de manera ordenada y participativa. “Si no se planifica, habrá desorden, falta de servicios y dificultades para atender a la población. Es fundamental involucrar a todos los actores de la comunidad en estas decisiones”, afirmó.

Finalmente, reflexionó sobre la transformación de la política y la sociedad: la grieta, la judicialización de conflictos y la pérdida de eficacia de organismos internacionales, como la ONU. “Estamos en un cambio de época muy significativo, donde la política debe adaptarse a nuevas reglas, tecnología y formas de participación, sin perder la ética ni la capacidad de representar a la comunidad”, concluyó.