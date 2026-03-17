La crisis del sueño en la juventud Argentina: Un problema en aumento

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La defensoría del pueblo bonaerense ha lanzado un estudio sobre los hábitos de descanso en adolescentes, revelando una preocupante “crisis del sueño” que afecta a la juventud argentina. Según los resultados preliminares, el 46% de los encuestados duerme menos de 7 horas los días de semana, incumpliendo el mínimo saludable. . El uso excesivo de dispositivos móviles es una de las principales causas de esta problemática, con el 57% de los jóvenes utilizando redes sociales después de las 23:00. El estudio también revela una dependencia y ansiedad significativas hacia los dispositivos móviles, con el 50% de los jóvenes manifestando sentir ansiedad si no puede usar su teléfono. El impacto en la vida diaria es evidente, con el 68% percibiendo que el uso de la tecnología interfiere con sus actividades importantes.