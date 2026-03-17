martes, marzo 17, 2026
24.1 C
Nueve de Julio
martes, marzo 17, 2026
24.1 C
Nueve de Julio
General

La crisis del sueño en la juventud Argentina: Un problema en aumento

La mayoría de los jóvenes (87%) se queda despierto hasta tarde usando tecnología, lo que altera su ritmo circadiano y afecta su calidad de vida señala la Defensoría del Pueblo bonaerense

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La defensoría del pueblo bonaerense ha lanzado un estudio sobre los hábitos de descanso en adolescentes, revelando una preocupante “crisis del sueño” que afecta a la juventud argentina. Según los resultados preliminares, el 46% de los encuestados duerme menos de 7 horas los días de semana, incumpliendo el mínimo saludable.. El uso excesivo de dispositivos móviles es una de las principales causas de esta problemática, con el 57% de los jóvenes utilizando redes sociales después de las 23:00. El estudio también revela una dependencia y ansiedad significativas hacia los dispositivos móviles, con el 50% de los jóvenes manifestando sentir ansiedad si no puede usar su teléfono. El impacto en la vida diaria es evidente, con el 68% percibiendo que el uso de la tecnología interfiere con sus actividades importantes.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6163

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR