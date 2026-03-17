La CEAMSE adhiere al Pacto Global de las Naciones Unidas

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La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) es una empresa pública que gestiona integralmente los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, promoviendo prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente.

En el marco de su gestión actual, CEAMSE ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad al adherir al Pacto Global de las Naciones Unidas, el mayor pacto de responsabilidad social y ambiental empresarial del mundo. Este compromiso implica aplicar los diez principios que guían el Pacto, promoviendo la transparencia, el respeto por los derechos fundamentales y la innovación tecnológica en la gestión de residuos.

CEAMSE también es propietaria de la autopista Camino Parque del Buen Ayre, que atraviesa Ituzaingó, San Miguel, Hurlingham, Tres de Febrero, San Martín y San Isidro, contribuyendo a la conectividad y al desarrollo regional. Con esta doble misión, la empresa busca combinar eficiencia operativa, inclusión social y cuidado ambiental, trabajando por un AMBA más sostenible y responsable.