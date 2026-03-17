Argentina se destaca en bienestar humano pese a la fragilidad económica

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Argentina supera el promedio global en 10 de los 12 indicadores del Secure Flourishing Index (Índice de Florecimiento Seguro), según reveló el Global Flourishing Study (GFS), la mayor investigación internacional sobre bienestar humano realizada hasta la fecha. El estudio incluyó a más de 200.000 personas en 22 países y analizó a 6.724 adultos argentinos durante 2022 y 2023.

El análisis argentino, liderado por investigadores de la Universidad Austral en colaboración con equipos de Harvard University y Baylor University, fue publicado recientemente en la revista International Journal of Wellbeing. Los resultados muestran que los adultos en Argentina presentan niveles superiores al promedio internacional en bienestar psicológico, relaciones sociales y conducta prosocial. Sin embargo, las dimensiones vinculadas con la estabilidad económica y material quedaron por debajo del promedio global, reflejando preocupaciones significativas sobre ingresos y seguridad financiera.

Cómo se midió el florecimiento

El GFS utiliza el Secure Flourishing Index, un indicador que mide cinco dimensiones del bienestar humano: bienestar psicológico, bienestar social, carácter y conducta prosocial, salud física y resultados socioeconómicos. El índice no solo considera la percepción de bienestar presente, sino también su sostenibilidad a lo largo del tiempo.

La paradoja argentina del bienestar

Claudia Vanney, investigadora de la Universidad Austral, explica: “Nuestro estudio muestra que los adultos argentinos se ubican por encima del promedio global en bienestar psicológico, social y prosocial, pero muy por debajo en resultados socioeconómicos. Esto plantea la hipótesis de que otros factores positivos del país –como la educación y salud públicas, el acceso a la naturaleza, la ausencia de desastres graves y la religiosidad– podrían compensar parcialmente las dificultades económicas”.

Religiosidad y florecimiento

El estudio también identificó que los adultos que se identifican como cristianos presentan niveles más altos de florecimiento. Además, quienes asisten con mayor frecuencia a servicios religiosos muestran un mayor bienestar integral, sugiriendo un vínculo significativo entre prácticas religiosas y florecimiento personal y social.

Sobre la investigación

El trabajo fue realizado por Claudia E. Vanney, Belén Mesurado, Arturo L. Fitz Herbert, Tim Lomas, R. Noah Padgett, Brendan Case, Richard G. Cowden, Ying Chen, Byron R. Johnson y Tyler J. VanderWeele. Sus resultados aportan evidencia para monitorear el bienestar a nivel poblacional y abren nuevas líneas de investigación sobre los factores que sostienen el florecimiento humano en contextos complejos.