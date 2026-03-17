Argentina formalizo oficialmente su salida de la Organización Mundial de la Salud

El Gobierno argentino oficializó ayer lunes la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año desde la notificación formal presentada ante el organismo. La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno a través de la red social X, consolidando una decisión que ya había sido anunciada previamente por su antecesor, Gerardo Werthein.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la OMS, al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, expresó Quirno. La medida responde a los plazos establecidos en la normativa internacional, que fija un período de un año entre la comunicación oficial y la salida efectiva.

Según explicó el canciller, la decisión había sido comunicada el 17 de marzo de 2025 mediante una nota dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en su rol de depositario de la constitución del organismo sanitario. El procedimiento se ajusta a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

La salida de la OMS se enmarca en una política exterior que prioriza la autonomía en la toma de decisiones sanitarias. Desde el Gobierno sostienen que Argentina continuará participando en instancias de cooperación internacional, pero a través de acuerdos bilaterales y espacios regionales.

En ese sentido, el Ministerio de Salud ya había aclarado que el país no abandonará la Organización Panamericana de la Salud, organismo regional vinculado a la OMS, lo que permitirá mantener ciertos canales de coordinación sanitaria en América Latina.

La decisión también refleja afinidades ideológicas con otros líderes internacionales. El presidente Milei ha manifestado coincidencias con posturas del exmandatario estadounidense Donald Trump, quien también impulsó el retiro de su país del organismo durante su gestión.

Entre los argumentos oficiales, el Gobierno argentino señaló “profundas diferencias” con la gestión de la OMS, especialmente en relación con la pandemia de COVID-19. Funcionarios cuestionaron las recomendaciones del organismo —como las cuarentenas— al considerar que no estuvieron suficientemente respaldadas por evidencia científica y que generaron un fuerte impacto económico.

Además, desde la administración nacional se sostiene una crítica más amplia hacia los organismos multilaterales, a los que acusa de estar influenciados por agendas políticas. En esa línea, se ha cuestionado la llamada Agenda 2030 de la ONU, a la que sectores del oficialismo califican como ideológicamente sesgada.

Como parte de la implementación de la medida, la Cancillería instruyó a embajadas y jefes de misión en el exterior a comunicar formalmente la decisión a los países donde Argentina tiene representación diplomática. Entre los destinos incluidos figuran Arabia Saudita, Bélgica y la Unión Europea, Chile, Emiratos Árabes Unidos, España, India, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

No obstante, el envío de estas comunicaciones no fue uniforme, ya que algunas representaciones clave —como las de Estados Unidos y China— no habrían sido incluidas en esta instancia inicial.

Con esta decisión, Argentina redefine su vínculo con uno de los principales organismos de salud global, en una jugada que abre interrogantes sobre el impacto en programas sanitarios y cooperación internacional en el futuro cercano.