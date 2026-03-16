Una mujer fue embestida y debió ser hospitalizada

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El tránsito en la ciudad de 9 de Julio continúa siendo un punto de preocupación debido a la frecuencia con la que se registran accidentes. En este contexto, este lunes 16 de marzo una mujer resultó atropellada por un vehículo en una intersección urbana.

Por causas que aún se tratan de establecer, el hecho ocurrió en la esquina de Santa Fe y La Rioja, donde un automóvil impactó contra la mujer, provocándole diversos traumatismos.

Tras el siniestro, la víctima fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias médicas de Clysa, que luego procedió a su traslado al Hospital local para una mejor evaluación y atención.

Hasta el momento, se aguarda la confirmación oficial respecto a la gravedad de las lesiones sufridas, aunque trascendió que la mujer se encontraba consciente al momento de ser derivada.

El episodio vuelve a poner en foco la necesidad de extremar las medidas de precaución al circular, tanto por parte de conductores como de peatones, en una ciudad donde los accidentes de tránsito continúan siendo una problemática recurrente.