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Secuestraron 34 motocicletas y un vehículo durante operativos de tránsito en Pehuajó

Durante el último fin de semana, distintas fuerzas de seguridad realizaron operativos conjuntos en la ciudad, detectando múltiples irregularidades en vehículos y motocicletas, que derivaron en secuestros y actuaciones ante el Juzgado de Faltas local.

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Durante el último fin de semana, la ciudad de Pehuajó fue escenario de diferentes operativos de tránsito, llevados a cabo de manera conjunta por fuerzas de seguridad locales y provinciales, entre ellas el Grupo GAD, la DDI, la Delegación de Narcotráfico, el CPR, el Departamento de Seguridad Vial y personal de la Guardia de Prevención Ciudadana (GPC).

Como resultado de estos controles, se secuestraron 34 motocicletas de distintas cilindradas y un vehículo particular. Los rodados fueron retenidos por presentar diversas irregularidades, en violación a la Ley de Tránsito y a las ordenanzas municipales vigentes.

Todas las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas local, que tomará intervención en cada caso conforme a la normativa correspondiente.

Las autoridades destacaron la importancia de estos operativos, que buscan garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas, así como prevenir accidentes y hechos delictivos relacionados con la circulación de vehículos.

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