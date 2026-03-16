Martín Banchero: “Cerramos la etapa de diagnóstico y avanzamos hacia un nuevo código urbano en Nueve de Julio”

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En diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Martín Banchero, Secretario de Viviendas y Urbanismo de Nueve de Julio, informó que se completó la primera etapa del proyecto de código urbano, correspondiente al diagnóstico. “Esta etapa es fundamental, porque permite que la discusión posterior se haga con fundamentos claros y sólidos”, señaló.

El proceso, que se desarrolla bajo la tutela del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DEPUT) y otros organismos provinciales, consta de tres fases: diagnóstico, propuesta y elaboración de la ordenanza. Durante el diagnóstico, participaron activamente cooperativas, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, martilleros, ingenieros, arquitectos, agrimensores y técnicos. “Nos nutrimos de saberes que no tenemos en el municipio y fue mucho lo que aportaron estas instituciones”, destacó Banchero.

El funcionario explicó que la siguiente etapa, de proyecto, será más compleja, ya que allí confluyen distintos intereses: “Hay que delinear dónde se podrá expandir la ciudad, dónde se llevarán servicios, cómo se organizará la relación entre zonas productivas y residenciales, y si algunas áreas podrán ser mixtas”. Esta fase incluirá reuniones individuales con cada institución para consolidar propuestas que luego serán elevadas al Concejo Deliberante (HCD), junto con la participación activa de los concejales.

Entre las propuestas estratégicas mencionadas se encuentran la continuidad de la avenida Agustín Álvarez y la avenida Arturo Aráes, la planificación de accesos y circulación de micros hacia la futura terminal, y la ubicación de zonas de transferencia y concesionarias para optimizar el tránsito y la logística urbana. Además, el proyecto contempla la densificación residencial para favorecer la heterogeneidad socioeconómica y la proximidad a servicios esenciales como farmacias, escuelas y centros de salud.

Banchero destacó también la importancia de aprender de experiencias internacionales y adaptar buenas prácticas locales: “La densidad permite que haya justicia social, seguridad y acceso a servicios. Los nuevos loteos no siempre permiten esto, y por eso debemos planificar cuidadosamente”.

Finalmente, el secretario remarcó el objetivo del proyecto: “Queremos que Nueve de Julio recupere su grandeza como ciudad ordenada, funcional y cercana a sus habitantes. Esto requiere participación de todos y voluntad de romper viejas inercia”.