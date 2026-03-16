Las carnicerías de Nueve de Julio deberán exhibir certificado de capacitación en cuidado de la carne

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A partir de esta semana, todas las carnicerías del partido de Nueve de Julio deberán capacitarse para la obtención de un certificado que acredite la formación de su personal en el manejo seguro y correcto de la carne. La iniciativa surge a partir de una ordenanza que viene desarrollándose desde hace varios años y que se enmarca en el programa “Carnicerías Seguras y Saludables”, promovido por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAL y RENAPRA.

La directora de Bromatología, Guadalupe D’Acunto, explicó en ‘Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus Tv que esta formación específica se suma al curso nacional obligatorio de manipulación de alimentos, y busca cubrir aspectos técnicos que el personal de carnicerías necesita reforzar. “Se generó evidencia a partir de muestreos de productos que elaboraban las carnicerías. Algunas mostraron buenos resultados, otras necesitaron refuerzos en técnicas específicas”, señaló.

La capacitación, de 15 horas, se dictará en el ISETA – Institulo Experimental de Tecnología Alimentaria – en horarios que no interfieran con la atención al público: los cursos se realizan a primera hora de la tarde, dos días por semana, hasta completar la formación y rendir el examen. La formación abarca desde el desposte hasta la presentación final del producto, incluyendo aspectos microbiológicos y buenas prácticas en higiene y manipulación.

“Este curso no es solo para el carnicero, sino para todo el personal que manipula alimentos, como quienes realizan el desposte o preparan milanesas”, aclaró D’Acunto. La iniciativa prevé la realización de dos capacitaciones gratuitas anuales, la primera en marzo y la segunda durante las vacaciones de invierno.

La funcionaria destacó que la capacitación también tendrá modalidad virtual para facilitar la participación de trabajadores de las localidades del partido. Asimismo, indicó que el programa busca consolidarse a largo plazo, convirtiéndose en una especie de “escuela de carniceros” para mejorar la calidad y seguridad de los productos cárnicos.

D’Acunto resaltó además que estas acciones se complementan con inspecciones periódicas y muestreos de productos e insumos, garantizando que se cumplan los estándares de higiene y calidad. “El objetivo es que el consumidor también sea un inspector, capaz de identificar y exigir buenas prácticas”, concluyó.

En otro orden, Guadalupe D’Acunto abordó el tema agua. Explicó sobre los controles, muestreos y recomendaciones de consumo.

La Directora de Bromatología señaló que el municipio refuerza el monitoreo del agua en escuelas, redes municipales y distribuidoras, garantizando su calidad y seguridad para toda la comunidad.

Al respecto señaló que se mantiene un seguimiento constante sobre la calidad del agua potable en todo el distrito, con el objetivo de garantizar que cumpla con los estándares sanitarios y sea segura para el consumo humano.

Controles y muestreos

El organismo realiza muestreos periódicos en distintas áreas:

Plantas de ósmosis en escuelas como la 8, 24 y 30, verificando el correcto funcionamiento de los equipos.

Redes municipales de agua, incluyendo los sistemas de Ciudad Nueva y APSA.

Distribuidores de agua embotellada, para asegurar que cumplan con las normativas provinciales y nacionales.

En los casos donde se detectan anomalías, el equipo de Bromatología corrige de manera inmediata los problemas. “Cuando encontramos irregularidades, se actúa de forma rápida para garantizar que la población reciba agua segura”, señaló Guadalupe D’Acunto.

Educación y concientización

Además de los controles técnicos, la Dirección fomenta que los consumidores se informen y participen activamente en la seguridad del agua:

Revisar rótulos de envases, números de RNE y RNPA vigentes.

Reportar dudas o irregularidades al municipio para recibir orientación y asegurar el cumplimiento de las normas.

Practicar un uso responsable del agua, evitando desperdicios y aprovechando recursos de manera sustentable.

Desafíos y mejoras en la red

Algunas zonas presentan particularidades geológicas que influyen en la calidad del agua, como contenido de arsénico en ciertos pozos, por lo que se realizan ajustes en la mezcla de las fuentes para mejorar los parámetros de consumo. También se trabaja en mantener la calidad durante toda la red de distribución, incluyendo localidades como French, Naón, Morea y Patricia.

El control del agua en Nueve de Julio combina inspección técnica, educación al consumidor y ajustes operativos constantes. La Dirección de Bromatología asegura que tanto las escuelas como los hogares reciban un suministro seguro, mientras se fomenta la participación de la comunidad en la preservación de este recurso esencial.