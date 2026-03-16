La brecha entre la percepción y la realidad de la igualdad de género

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Una encuesta global realizada por WIN y Voices! en 45 países revela que, aunque la percepción de igualdad de género en el trabajo y la política ha aumentado, la realidad es muy diferente para muchas mujeres. A nivel global, el 66% de los encuestados cree que la igualdad de género en el trabajo se ha alcanzado, pero el 17% de las mujeres declara haber sufrido violencia física o psicológica en el último año.

. La inseguridad es mayor en GBA y CABA. “La igualdad en el papel o en las políticas no es suficiente”, afirma Richard Colwell, presidente de WIN. “Sin seguridad física y protección frente a las violencias basadas en género, la verdadera igualdad sigue siendo incompleta”. La encuesta destaca la necesidad de cerrar la brecha entre la percepción y la realidad.