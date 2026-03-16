La ANMAT prohíbe productos cosméticos Infantiles y tratamientos capilares por riesgo para la salud

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha prohibido el uso, comercialización, distribución y publicidad de varios productos cosméticos infantiles y tratamientos capilares en todo el país.

La medida se debe a que estos productos no están registrados en la base de datos de cosméticos habilitados, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Entre los productos prohibidos se encuentran el brillo labial infantil “Miss Betty”, el brillo labial infantil rojo “Labubu lips gloss” de la marca Pola Ayir y el bálsamo labial infantil en barra “HeL 79” de la marca Magic.

La ANMAT también prohibió varios productos para el cabello de la marca “Emilse alisados”, que se comercializaban sin inscripción sanitaria y podrían contener formol, un ingrediente no autorizado para alisar el cabello.

La prohibición se debe a que la ANMAT no puede garantizar la seguridad y eficacia de estos productos, ya que se desconocen sus características, funcionalidad y composición.