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Inscripción abierta para la capacitación “Aprendiendo a Emprender” rumbo al premio “Mariel Neira” en su 9° edición

Emprendedores del distrito nuevejuliense pueden inscribirse en esta capacitación presencial que brinda herramientas de gestión, planificación comercial y marketing

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La Dirección de Educación, a través de la Universidad Popular “Arturo U. Illia” y junto a la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de 9 de Julio, invita a emprendedores locales a participar de la capacitación “Aprendiendo a Emprender”, en el marco de la 9° edición del Premio “Mariel Neira”.

La iniciativa está destinada a quienes deseen fortalecer sus proyectos, adquirir herramientas de gestión y optimizar su planificación comercial. La capacitación se realizará de manera presencial los días jueves a las 14 horas, con inicio previsto para el 16 de abril de 2026, y tendrá una duración de un trimestre.

El programa se estructura en tres módulos, cada uno compuesto por cuatro clases, e incluye los siguientes contenidos: Introducción al Emprendedurismo; Costos, Presupuestos y Ventas; y Comunicación y Marketing, abordando de manera integral los principales ejes para el desarrollo y consolidación de emprendimientos.

El equipo coordinador y docente estará conformado por Mariel Amestoy, Gisele Ballester y Natalia Rosset. Las clases se dictarán en la sede de San Cayetano, Polo Socio Productivo, ubicada en Libertad y Salta.

La inscripción estará abierta del 2 al 31 de marzo y deberá realizarse a través del formulario online: https://forms.gle/5Z2aq9sSEAZ9bnTq8. Una vez completado, la confirmación del cupo será enviada por correo electrónico.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por correo a [email protected] o a través del Instagram @direcciondeeducacion9dj.

 

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