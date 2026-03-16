Empresas, emprendedores y prestadores de servicios podrán participar de la Ronda de Negocios el 9 de abril; inscripciones abiertas hasta el 2 de abril.

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La Municipalidad de Nueve de Julio anunció que el próximo jueves 9 de abril, a partir de las 9 horas, se llevará a cabo una Ronda de Negocios destinada a empresas, emprendedores y actores del sector productivo, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer vínculos entre distintos rubros.

El encuentro se desarrollará en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, ubicado en Libertad esquina Salta, y es organizado en conjunto con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, con la adhesión del CIPBA. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa.

Los interesados podrán registrarse hasta el 2 de abril a través del sitio web rondadenegocios.mp.gba.gob.ar, donde deberán crear un usuario, completar los datos de su empresa o entidad y seleccionar el evento para participar.

Una vez finalizado el período de inscripción, los participantes podrán elegir con qué empresas desean reunirse, conformando así una agenda personalizada de encuentros que se desarrollarán durante la jornada. Cada reunión tendrá una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos, permitiendo establecer contactos comerciales de manera dinámica y eficiente.

El día del evento, los asistentes deberán acreditarse en el lugar y recibirán su agenda personalizada con el cronograma de reuniones, que se llevarán a cabo en mesas numeradas según la organización prevista.

Desde la Municipalidad se invita a empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios a sumarse a esta iniciativa, que busca potenciar el entramado productivo local y regional, generando espacios concretos de vinculación y desarrollo económico.