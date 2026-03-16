Cura Brochero: 186 años del nacimiento del santo que transformó Traslasierra

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este lunes 16 de marzo se cumplen 186 años del nacimiento de San José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote argentino conocido popularmente como el Cura Gaucho. Nacido en 1840 en Villa Santa Rosa, Brochero dedicó su vida a los más necesitados, transformando la región de Traslasierra a través de su labor social, educativa y espiritual.

Ordenado sacerdote en 1866, Brochero se destacó desde sus primeros años por su entrega durante la epidemia de cólera que azotó Córdoba, atendiendo a enfermos y moribundos en condiciones extremas. En 1869 fue designado cura del curato de San Alberto, actual Valle de Traslasierra, donde enfrentó la pobreza, el aislamiento y la falta de infraestructura. Allí construyó iglesias, capillas, escuelas, caminos y sistemas de agua, acercando desarrollo y bienestar a los habitantes de la región.

Su vida estuvo marcada por la cercanía a los enfermos, llegando a contraer lepra en su vejez, enfermedad que le provocó sordera y ceguera antes de fallecer el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito. La causa de canonización se inició en la década de 1960; fue declarado venerable por Juan Pablo II en 2004, beatificado en 2013 y canonizado por el Papa Francisco en 2016.

Entre los milagros atribuidos a su intercesión destacan dos casos emblemáticos que impactaron a la sociedad argentina.

1. Nicolás Flores: la recuperación frente a la muerte

El 28 de septiembre de 2000, en la provincia de Córdoba, Nicolás Flores, un bebé de apenas 11 meses, sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba con su familia. Una camioneta sin luces embistió el Renault 11 en el que viajaban, provocando la muerte de su abuelo y un traumatismo craneoencefálico gravísimo en Nicolás. El pequeño perdió masa ósea y cerebral, sufrió varios paros cardiorrespiratorios y fue declarado clínicamente muerto durante la reanimación, que duró 25 minutos.

Ante la gravedad del caso, el padre de Nicolás recurrió a la intercesión de Brochero, pidiendo su ayuda por la vida del bebé. Inexplicablemente, Nicolás sobrevivió y, contra todos los pronósticos médicos, desarrolló la capacidad de caminar, hablar y leer, llevando hoy una vida completamente normal. Su recuperación, imposible de prever científicamente dadas las condiciones del accidente, fue el milagro que abrió el camino a la beatificación de Brochero.

2. Camila Brusotti: la niña que desafió la muerte

En octubre de 2013, Camila Brusotti, de 7 años, llegó gravemente herida al Centro Integral de la Mujer y el Niño de San Juan. La niña había sufrido una caída grave de un caballo, según la versión de su madre, pero los médicos detectaron una pérdida completa del parietal derecho de su cráneo. Su pronóstico era crítico: tenía solo 72 horas de vida o, en el mejor de los casos, quedaría en estado vegetativo.

Los abuelos de Camila recibieron un cuadro con la imagen del Cura Brochero, y decidieron rezar por su intercesión. Sorprendentemente, la niña se recuperó completamente en menos de dos meses, volvió a caminar en enero y en marzo fue sometida a cirugía reconstructiva con placa reabsorbible. Hoy, Camila lleva una vida normal y saludable, siendo testimonio del milagro que la Iglesia atribuye a Brochero.

Estos milagros fueron sometidos a rigurosos estudios médicos y eclesiásticos antes de ser reconocidos oficialmente. El caso de Nicolás Flores permitió la beatificación de Brochero en 2013, mientras que el de Camila Brusotti fue determinante para su canonización en 2016. Ambos testimonios demuestran la intercesión del santo en situaciones donde la medicina por sí sola no ofrecía explicación, reforzando su legado espiritual en la Argentina y el mundo.

Lo curioso de esto es que ambos adolescentes se conocen y tratan con frecuencia.

El legado de Brochero no solo se limita a su santidad, sino también a la transformación de su comunidad. La localidad de Villa del Tránsito pasó a llamarse Villa Cura Brochero en su honor, y cada año se celebra la Cabalgata Brocheriana, evocando los recorridos que realizaba por las sierras para asistir a sus feligreses.

“La gracia de Dios es como la lluvia, que a todos moja”, solía decir Brochero, reflejando su filosofía de entrega y solidaridad, un ejemplo vigente 186 años después de su nacimiento.